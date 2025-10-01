Facundo Tello, el árbitro de Talleres-Belgrano

Se acerca el superclásico cordobés y la Liga Profesional dio a conocer los árbitros designados para la undécima fecha del Torneo Clausura. El referee elegido para el duelo entre Talleres y Belgrano es Facundo Tello. El nacido en Bahía Blanca hace 43 años será el encargado de impartir justicia en el clásico del domingo 5 de octubre a las 16.45 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Tello estará acompañado por Gabriel Chade y Juan Mamani como jueces de línea. El cuarto árbitro será Yamil Possi, mientras que Lucas Novelli será el encargado del VAR, a la vez que Nahuel Viñas estará a cargo del AVAR.

¿Cómo le fue a la 'T' con Tello?

Los números muestran que Tello - árbitro de Primera división desde el 2013 - dirigió a Talleres en más oportunidades que a Belgrano. Fue árbitro de juegos del 'Matador' en 25 partidos, donde el albiazul logró diez triunfos, seis empates y nueve derrotas.

¿Y al 'Pirata'?

Tello, árbitro internacional desde 2019 y candidato a dirigir en el Mundial del año próximo - estuvo 7 partidos de Belgrano, donde el Celeste logró dos victorias, dos derrotas y tres empates.

Tello ya tiene antecedente en un superclásico cordobés: dirigió en la edición de 2017 que terminó en empate 1-1 en el Kempes. En aquella jornada Jonathan Menéndez abrió la cuenta para los albiazules, y Guillermo Farré empató para los 'Piratas'.

