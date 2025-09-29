Alejandro Martínez: "El gol que mas me gustó fue el que hice en la cancha de Belgrano"

Ya se percibe en el aire las vibras de un nuevo superclásico cordobés. La ciudad ya empieza a vibrar con una nueva edición de un Talleres-Begrano. Y, en medio de la expectativa, una voz conocida para el mundo albiazul se hizo escuchar desde Brasil. El extremo Alejandro Martínez, hoy jugador de Cuiabá y con pasado reciente en Ceará, confesó sus ganas de volver a ponerse la camiseta de Talleres, y recordó el gol que más disfrutó con la casaca albiazul.

Martínez dejó el club de barrio Jardín a comienzos de 2025 para emigrar al fútbol brasilero, pero en diálogo con el programa radial Tercer Tiempo, que se emite por radio Sucesos, abrió la puerta a un regreso: “Me gustó todo del club. Jugábamos con 50 mil personas, competíamos en todos los frentes con chances de campeonar. Es lo que el jugador quiere”, recordó con nostalgia; y agregó: "Hice el intento por volver, pero me contestaron que el club no quería contar conmigo y lo entendí".

En otro momento de la entrevista, haciendo referencia a que con Talleres le hizo goles a Belgrano e Instituto, afirmó: "Tuve la suerte de hacer goles importantes en Talleres. Tuve la intención de volver, pero no se dio por muchos motivos".

Recuerdos imborrables

Martínez no dejó pasar la oportunidad de rememorar su gol más especial, nada menos que en un clásico frente a Belgrano:

“El que más me gustó fue el que hice en la cancha de ellos. Cuando salí a festejar me tiraban de todo, no hay nada más lindo que eso. Fue un momento inolvidable, le veía la cara a los hinchas…”.

Aunque a la distancia, el delantero sigue de cerca la campaña del conjunto cordobés y no oculta su preocupación por el presente del equipo: “Veo todos los partidos de Talleres, estoy pendiente de lo que pasa. La situación no me gusta para nada. Si estuviese ahí, la estaría pasando mal. Pero no tengo dudas que lo van a sacar adelante: Talleres es un club muy grande”.

Con el clásico a la vuelta de la esquina, sus palabras reavivan recuerdos y encienden la ilusión de los hinchas, que ya palpitan la gran cita del fútbol cordobés.