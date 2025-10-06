Turismo en Córdoba: el gasto hotelero ronda los 150 mil millones en lo que va del 2025

En septiembre de 2025, la ocupación hotelera en la ciudad de Córdoba alcanzó un 58,6% promedio entre hoteles de 1 a 5 estrellas, apart hoteles y hostels. Esto representa un incremento del 11% respecto al mismo mes del año anterior. El segmento más demandado fue la hotelería tres estrellas, que llegó a un 73,5% de ocupación, con 78.699 personas alojadas.

El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, destacó que este desempeño “reafirma que invertir en infraestructura, ampliar la conectividad aérea y sostener la promoción turística fortalece nuestra oferta, genera empleo y posiciona a Córdoba como un destino de referencia en el país".

Más de un millón de visitantes previstos

Según el Observatorio de Turismo municipal, la capital provincial cerrará el 2025 con más de un millón de turistas alojados. En paralelo, el gasto del sector ya ronda los 150 mil millones de pesos en lo que va del año.

El crecimiento también se refleja en la conectividad: durante el primer semestre, los arribos en colectivos subieron un 9,11%, mientras que el movimiento aéreo aumentó un 4,3%, considerando tanto vuelos nacionales como internacionales.

Factores que impulsan la llegada de turistas

La consolidación del turismo urbano en Córdoba está asociada a:

- Acciones de promoción en eventos clave como la Feria Internacional de Turismo, la Fiesta de la Vendimia en Mendoza , y festivales tradicionales de Cosquín, Villa María, Jesús María y Alta Gracia .

, y festivales tradicionales de . - Oferta cultural y de entretenimiento con eventos musicales, deportivos y convenciones que colocan a la ciudad entre los epicentros nacionales.

- Ubicación estratégica y conectividad, con una red vial que conecta a más de 140 localidades de la provincia y una infraestructura aérea en expansión.

Más allá de las temporadas de invierno y verano, la capital cordobesa mantiene un flujo constante de visitantes gracias a la combinación de su patrimonio histórico y religioso, su vida cultural contemporánea y la cercanía con destinos de naturaleza. Con casi dos millones de habitantes, la ciudad se posiciona como uno de los polos turísticos más dinámicos de Argentina.

Hospedajes dentro de la ciudad

Para quienes planean una escapada en el próximo fin de semana largo, Córdoba ofrece alternativas de alojamiento que combinan comodidad, ubicación estratégica y servicios de primer nivel.

El ÑU Posta Urbana Hotel Boutique, a 15 minutos a pie de Córdoba Shopping, cuenta con piscina al aire libre, jardín y restaurante. Sus habitaciones incluyen terraza con vistas a la ciudad, aire acondicionado y Wi-Fi gratuito, ideales para quienes buscan un ambiente urbano con estilo boutique. Por dos noches, el precio es de $353.643.

En pleno centro, el NH Córdoba Urbano se ubica sobre la emblemática calle La Cañada. Ofrece piscina en la terraza, desayuno bufé diario y conexión Wi-Fi gratuita, además de estar cerca de tiendas, parques y espacios culturales, lo que lo convierte en una opción práctica y cómoda para explorar la ciudad. Por dos noches, se estima el costo de $231.645.

Para quienes prefieren lujo y relax, el Windsor Hotel & Tower, a pocos metros de la catedral y del Museo Iberoamericano de Artesanías, combina interiores elegantes en mármol, piscina climatizada, gimnasio, servicio de masajes y habitaciones con vistas panorámicas de la ciudad. El costo estimado de $414.350 por dos noches.

Por último, el Azur Hotel & Spa, a solo una cuadra de la catedral, invita a disfrutar de su spa con circuito de aguas, masajes, terraza con piscina y habitaciones de diseño contemporáneo. Su desayuno buffet y la ubicación céntrica hacen que sea ideal para descansar y vivir la ciudad a pleno. Se necesitan alrededor de $809.481 para hospedarse dos noches.