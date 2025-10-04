Del country El Bosque a la cárcel, dos detenciones y denuncia de torturas

Cristian Debarre fue apresado el 31 de agosto de 2020. El allanamiento se produjo en su casa del country El Bosque. Estuvo 50 días alojado en la UCA (Unidad de Contención del Aprehendido) y 22 días en Bouwer. En su libro narra hacinamiento y numerosos destratos. La segunda detención fue en marzo de 2023, cuando volvió de Paraguay, donde proyectaba abrir una hamburguesería. Fue allanado y detenido. Denunció torturas. La fiscal provincial Eugenia Pérez Moreno imputó hace 15 días al guardiacárcel Soria por el delito de “vejámenes”.

Cuando salió de prisión escribió un libro titulado: “Yo estuve ahí. Entre rejas y mentiras, la voz que decidió hablar”. Gran parte del relato se refiere al encierro.

—¿Qué significó salir del country e ir a la cárcel?

—Soy un laburante de toda la vida. Esa casa en El Bosque donde vivíamos durante 20 años la compré porque vengo de otra casa anterior, con crédito hipotecario, el crecimiento de cualquier ciudadano, a base de mucho trabajo. Trabajé casi 10 años en banco y cuatro como gerente. Pregunto al fiscal que me investigó por todos lados, ¿qué encontró? Nada. Incluso la imputó a mi señora y a mi hijo por lavado de activos. A mi hijo, de 18 años, por comprarse una moto china con mi tarjeta de crédito. Al fiscal se le fue la mano.

—¿Qué pasó cuando lo detienen la segunda vez?

—Cuando llegó la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) a mi casa, le pedimos que retiren de la sala a mi hijo de siete años. El fiscal y todo el grupo de trabajo, decían, “el menor no sale de ahí”. Lo dejaron desde las siete hasta la una de la tarde. El fiscal Casas Nóblega imputó al jefe del procedimiento por abuso de autoridad y el juez Sánchez Freytes lo sobreseyó. Un niño de siete años estuvo un año con antidepresivos, psiquiatra y contención escolar. Sigue con secuelas. Cuando me llevaron a la UCA con Marcelo Gaido (también imputado en la causa) fuimos a una sala de torturas, sin ventana, con luz prendida permanentemente, llena de orina y olor nauseabundo. El guardiacárcel Soria sacó del bolsillo una cinta de gasas, me vendó el brazo y me colocó esposas con una cadena atada a la cama. No tomamos agua desde las cuatro de la tarde. No son habitaciones de sujeción, son de tortura. Estuve 17 horas ahí. Me detienen porque había ido a Paraguay a abrir una franquicia. El fiscal y el juez me habían autorizado. Sin embargo, firmaron la orden de detención a los pocos días por riesgo de fuga. O sos tonto o sos un ‘hdp’. En el Sanatorio Allende, un día lo vi al fiscal Senestrari (NdeR: Senestrari sufrió una meningitis severa, estuvo en terapia intensiva y requirió una larga rehabilitación). Yo estaba con mi vieja en silla de ruedas. Respiré profundo para no hablar porque no corresponde. Pero pregunto: ¿Hasta dónde quiere llegar? Hay un hecho de evasión y están las facturas apócrifas. Pero no tengo nada que ver con la usina. Me imputan asociación ilícita porque pagaba con cheques y por eso fondeaba. ¿Cómo voy a fondear con $70 mil?

LIBRO. En la publicación cuenta su versión de la empresa Corphone, investigada por evasión, y los días que pasó detenido.

—¿Cuál es la expectativa hoy?

—Que se juzgue el hecho real, de evasión. El resto son inventos. El fiscal dice que soy un delincuente porque evadí impuestos de la empresa y esa plata podría haber ido a un hospital público. Es válido. El me metió preso cuatro meses, cuando un detenido debe costar $80 mil por día. Multiplicalo por 120 días, es plata del Estado que tiraste a la basura. Somos lo mismo.

—¿De qué vive?

—Me dedico a alquileres temporarios en la zona de Los Molinos. No llego a fin de mes. Tengo que seguir pidiendo plata prestada. Hago empanadas para vender entre mis amigos.