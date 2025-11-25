Detuvieron y acusaron de homicidio culposo al conductor del micro que volcó rumbo a Mar del Plata

El conductor del micro que volcó esta mañana en la Ruta 2 rumbo a Mar del Plata quedó detenido por homicidio culposo y lesiones culposas. El accidente, que ocurrió este martes a la altura de la localidad de General Piran, dejó por el momento dos muertos y más de 40 heridos.

El hombre todavía se encuentra en el Hospital del poblado donde ocurrió el hecho. Aunque se encuentra fuera de peligro y recuperándose de las lesiones que sufrió por el choque, cuenta con custodia policial, cuyo personal aguarda a que reciba el alta para indagarlo e imputarlo en las próximas horas.

Si bien dio negativo en el test de alcoholemia, la Justicia aún aguarda los resultados de la pericia toxicológica. El conductor, que está siendo investigado por el fiscal de Mar del Plata, German Vera Tapia, está acusado de provocar el trágico hecho por “la conducción imprudente del vehículo”.

El fiscal explicó: “El chofer que iba al volante está aprehendido en la fiscalía, al menos hasta mañana que preste declaración. El delito es ´homicidio culposo agravado´ por la condición de un vehículo con motor, calificado por más de una muerte”.

El siniestro ocurrió cerca del kilómetro 325, a la altura de la localidad de General Piran, alrededor de las 8 am. Por causas que se investigan, el micro terminó volcado sobre el cantero central con 56 pasajeros a bordo. Las víctimas fatales murieron en el lugar, mientras que el resto de los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos.

Desde Infobae confirman que los viajantes iban a participar del 1° Encuentro Internacional de Hábitat en el Gran Hotel Provincia, organizado por el gobierno bonaerense. El evento iba a cerrar con un acto del gobernador Axel Kicillof, quien finalmente suspendió la jornada.

Equipos de emergencia y personal de seguridad vial de AUBASA trabajaron durante la mañana y hasta el mediodía en el lugar. También intervinieron bomberos voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal.

Por el momento hay dos muertos y más de 40 heridos.

Además, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se presentó en el sitio del accidente para brindar asistencia y realizar el test de alcoholemia al conductor, que dio resultado negativo.

El fiscal Vera Tapia aseguró: “Tenemos 28 heridos en Pirán, 12 en Vidal y 4 en el HIGA, los cuales están más graves pero fuera de peligro. Estamos esperando que llegue la grúa de AUBASA para levantar el micro que no se como van a hacer porque está muy hundido en el zanjón. Científica está determinando la trayectoria previa al siniestro”.

“Pude hablar con 3 sobrevivientes que están en la carpa. Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída. En principio, descartamos una tercera víctima”, agregó.



