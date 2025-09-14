Córdoba: dos muertos por una avioneta que se precipitó durante un festival aéreo

Dos tripulantes de avión murieron este sábado luego de que una avioneta biplaza de acrobacia se desplomara sobre la pista del Aeroclub de Bell Ville, en la provincia de Córdoba, en el marco de un festival aéreo en el que se exponían diferentes demostraciones aéreas.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que las víctimas fatales eran dos hombres oriundos de Santa Fe, aunque hasta el momento no trascendieron sus nombres ni sus edades. El accidente ocurrió durante la tarde de este sábado, cuando se llevaba a cabo el evento que incluía espectáculos de paracaidismo, acrobacias, vuelos de bautismo y y shows de la brigada motorizada y la banda de música de la Policía Provincial.

Por el momento, no se conoce el motivo por el cual la avioneta se precipitó hacia la tierra en medio del evento, aunque algunos medios locales indicaron que la aeronave perdió sustentación, tocó la pista, impactó y se prendió fuego.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al lugar del accidente se acercaron bomberos y personal de la Policía y, en paralelo, el Nicolás Gambini, fiscal de instrucción en turno de Bell Ville, será el encargado de llevar adelante las primeras actuaciones y de preservar la zona.

Tragedia en Corrientes: un hombre murió tras el vuelco e incendio de su camión

"La Comisión Directiva del Aero Club Bell Ville lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido en el día de ayer. Acompañamos con respeto y afecto a las familias y amigos en este doloroso momento", expresaron desde la cuenta de Instagram de. Aeroclub de Bell Ville.

Desde la organización del evento, considerando que se tenía previsto que continuara durante el domingo, se aclaró: "En consecuencia, la segunda fecha del Festival, prevista para hoy, queda suspendida y será reprogramada. La nueva fecha se informará oportunamente".

Córdoba: otros dos muertos por un choque

Durante la madrugada del sábado, dos jóvenes murieron como consecuencia de un fuerte choque entre un auto y un camión ocurrido en la localidad de La Tordilla, en el departamento San Justo de la provincia de Córdoba.

Según trascendió, el choque fatal tuvo lugar en el kilómetro 48 de la Ruta Provincial E-52, las víctimas viajaban en un Fiat Cronos y tenían 20 años. El servicio de emergencias que se acercó al lugar constató el fallecimiento de los dos ocupantes del automóvil.

En lo que respecta al camión, el conductor de 30 años debió ser trasladado con lesiones de consideración al Hospital de Arroyito. Tras lo ocurrido, las autoridades se encuentran trabajando para determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto.

AS.