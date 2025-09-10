Un tanque de guerra embistió sobre una camioneta estacionada en pleno centro de Concordia

Un tanque de guerra chocó este martes sobre una camioneta que estaba estacionada en pleno centro de la localidad de Concordia. El vehículo militar se dirigía hacia un área ferroviaria desde donde sería cargado a un tren para ser trasladado rumbo a Corrientes.

El tanque, que pertenece al Regimiento 6 Blandengues, formaba parte de una comitiva de vehículos militares que eran trasladados desde el cuartel local hacia el ferrocarril. Sin embargo, alrededor de las 13 pasó un insólito accidente: el tanque impactó la camioneta azul y blanca que un vecino había dejado estacionada.

El RENAPER habilitó un chatbot para consultar si tu pasaporte tiene fallas de impresión

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El vehículo sufrió daños en el guardabarros trasero y la caja, según pudo apreciar en las fotografías tomadas, aunque no hubo heridos en el accidente. El accidente llamó la atención de los vecinos, que por el ruido del impacto, fueron sorprendidos tanto por el acontecimiento como por el desfile de la maquinaria bélica.

Según informó El Entrerios, el Teniente Coronel Abel Camarino, jefe del Regimiento 6 Blandengues al que pertenecía el tanque, informó que en el lugar se estaban "efectuando las prácticas necesarias para el -futuro- embarque de vehículos blindados en trenes, para su transporte hacia la provincia de Corrientes”.

Camarino detalló que una vez arribado el tanque a Corrientes, “se prevé efectuar ejercicios militares dentro del marco del plan de adiestramiento del Ejército, particularmente vinculados a la II Brigada Blindada".

Apple presenta el iPhone 17:modelos, características y cómo verlo en Argentina

El Teniente Coronel informó también que este tipo de procedimientos incluyen operaciones con despliegue de unidades blindadas, exploración, ingenieros, apoyo de artillería, inteligencia, comunicaciones y logística. Estos mecanismos resultan importantes para asegurar la fluidez operativa en situaciones reales de despliegue.

Las tareas de este martes tenían por finalidad comprender el proceso de carga y descarga de tanques en vagones ferroviarios. La maniobra contó con la ayuda de efectivos experimentados del regimiento y personal del Batallón de Ingenieros Blindados 2 de Concepción del Uruguay.

BGD/DCQ