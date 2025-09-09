ConcorPass 2025: viajá, recorré y disfrutá Concordia con descuentos de hasta el 50%

A orillas del río Uruguay, esta ciudad entrerriana ofrece una experiencia que une descanso, naturaleza, historia y cultura. Ubicada en el corredor del Mercosur y a pocas horas de las grandes ciudades, es un destino ideal para quienes buscan descubrir nuevas formas de viajar.

Descuentos y experiencias únicas

El programa estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025 para residentes, excursionistas y turistas, en esta ocasión con más de 50 prestadores adheridos que ofrecen promociones y beneficios especiales.

Además de las promociones y beneficios, incluye un incentivo especial: quienes se hospeden tres noches o más en alojamientos adheridos recibirán el Kit ConcorPass de bienvenida, un gesto de hospitalidad que contiene productos sustentables, sabores regionales y material informativo.

Cómo acceder a los descuentos

Podes ingresar al link, completá el formulario de inscripción y recibirás tu tarjeta digital por WhatsApp. También podés contactarte a este WhatsApp o dirigirte al Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini).

La tarjeta ConcorPass se genera de manera sencilla y gratuita para acceder a todos los descuentos del programa.

ConcorPass ofrece beneficios que alcanzan hasta el 50% de descuento, entre los que se destacan: 3x2 en noches de alojamiento en hoteles adheridos, hasta un 20% en gastronomía, con propuestas basadas en sabores regionales. Hasta tarifas especiales en turismo rural y de aventura, entradas a complejos termales, circuitos culturales guiados, recorridos en el bus turístico, visitas a museos, excursiones náuticas, propuestas de enoturismo y actividades deportivas, además de servicios de guías de turismo y de pesca.

La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Turismo de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), con el propósito de generar un impacto positivo en el sector privado y, al mismo tiempo, brindar a turistas, excursionistas y residentes la posibilidad de vivir experiencias auténticas a menor costo. Con este lanzamiento reafirma su compromiso de consolidarse como un destino integral, combinando naturaleza, cultura, historia y hospitalidad.

Eventos imperdibles para vivir en septiembre

Concordia invita a disfrutar de tres propuestas destacadas durante septiembre, que combinan naturaleza, gastronomía y automovilismo histórico.

El 12 y 13 de septiembre – en “Bodega Robinson”, la 5ta edición de “Entre Ríos, Entre Viñas” recibirá a más de 30 bodegas de toda la provincia, ofreciendo degustaciones, actividades enológicas y experiencias pensadas para los amantes del vino.

El 18 y 19 de septiembre – Gran Premio Histórico, tras diez años, Concordia vuelve a ser sede de la edición XXI de esta emblemática competencia que celebra los 120 años del Automóvil Club Argentino (ACA). Más de 120 autos clásicos y deportivos recorrerán puntos estratégicos de la ciudad, ofreciendo un espectáculo único para los fanáticos del automovilismo.

Un destino con aroma a azahares para disfrutar todo el año

Concordia invita a disfrutar experiencias que combinan naturaleza, historia, cultura y relax, en cualquier época del año.

Un paseo interpretativo por el Naranjal de Pereda permite recorrer más de tres siglos de historia cítrica, mientras que el ingreso al Castillo San Carlos conecta con la memoria de Antoine de Saint-Exupéry, quien se inspiró aquí para escribir El Principito. En el mismo parque, los senderos naturales conducen al Monumento al Éxodo Oriental, símbolo del lazo entre Uruguay y Argentina.

El tradicional Bus Turístico “Tierra Mágica de El Principito” suma otra forma de conocer la ciudad, con paradas estratégicas, relatos históricos y vistas únicas que revelan la identidad local.

El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande abre sus puertas todos los días con visitas guiadas, acercando a los visitantes a una de las obras de ingeniería binacional más importantes de Latinoamérica.

Para quienes buscan descanso, Concordia cuenta con tres complejos termales: Termas Concordia, con circuito hídrico y parque aéreo. Termas del Ayuí, que suman parque acuático y arborismo, y Termas Punta Viracho, con una ubicación privilegiada frente al Lago Salto Grande.

La pesca deportiva en Concordia es una actividad imperdible para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza. Guías locales acompañan a los visitantes a lo largo del río Uruguay, ofreciendo consejos y técnicas tanto para principiantes como para expertos, mientras se disfruta de paisajes naturales inigualables.

Para quienes buscan contacto directo con la naturaleza, el destino ofrece jornadas de campo, senderismo, paseos en lancha por el Lago Salto Grande, canopy y hasta vuelos de bautismo con panorámicas inolvidables.

La gastronomía se destaca por sus sabores regionales, como el pescado de río, la miel, los cítricos y la nuez pecán. Se puede disfrutar de degustaciones en ferias y restaurantes especializados, maridando sabores con vinos locales y descubriendo la diversidad de su cocina.

El enoturismo suma una experiencia imperdible con recorridos por bodegas y viñedos locales, donde la cepa Tannat es protagonista junto a varietales como Marselán, Chardonnay, entre otros.

En el plano urbano, el Circuito Arquitectónico pone en valor el patrimonio edilicio de Concordia, recientemente reconocida como Ciudad Art Nouveau de América 2025. Es una caminata que descubre detalles, estilos y relatos que forman parte de su carácter.

La ciudad también ofrece una agenda cultural diversa: el Museo de Salto Grande, el Museo de Artes Visuales, que celebra sus 60 años; el Museo Regional Palacio Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Provincial de la Imagen, el Centro de Interpretación del Castillo San Carlos y el Costa Ciencia y, entre otros espacios que invitan a conocer su identidad.

Con tantas alternativas, Concordia se reafirma como un destino versátil, capaz de ofrecer actividades únicas durante todo el año. Para más información sobre actividades, visitas y alojamientos, ingresá a la Web o al Instagram