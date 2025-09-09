La interna de La Libertad Avanza (LLA) alcanzó su punto máximo después de la derrota en las elecciones legislativas. A partir de martes, el tuitero y militante libertario Daniel "Gordo Dan" Parisini reunió a seguidores afines al Gobierno y pidió públicamente la renuncia del líder de la fuerza en Buenos Aires, Sebastián Pareja, y del asesor presidencial, Eduardo "Lule" Menem, a quienes responsabilizó por los resultados: "Deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei".

Al frente de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”, apadrinada por el asesor presidencial Santiago Caputo —desplazado por Karina Milei del armado de listas y la campaña—, Parisini agregó: "En honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei", y sumó: "Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron".

El militante libertario responsabilizó a dirigentes de LLA por los malos resultados en las elecciones bonaerenses

La ofensiva se produjo un día después de que los funcionarios libertarios mantuvieran una reunión de crisis en la Casa Rosada, luego de la derrota en Buenos Aires, donde LLA quedó en segunda lugar con 33,71%, detrás de Fuerza Patria, con 47,28%. Gordo Dan ya había cuestionado, en su programa del lunes en Carajo, al diputado electo Maximiliano Bondarenko por sus declaraciones sobre jubilaciones: "Le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota al plan económico del equipo que destruyó la inflación en Argentina".

Aprovechando la situación, Parisini también criticó al presidente de la coalición en la provincia, Sebastián Pareja, y a los Menem, quienes mantienen tensiones con los ‘celestiales’ que responden a Caputo. Sus palabras se sumaron a un video de la entrevista que dio esta mañana el excomisario, subrayando: "Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, sobre todo, que no cree en el Presidente Milei".

Días atrás, también tuvo cruces con el senador Luis Juez, por la Ley de Emergencia en Discapacidad, y con el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Luis Juez reaccionó con lágrimas después del ataque de Gordo Dan y exigió disculpas públicas

El senador Luis Juez reaccionó con lágrimas ante el ataque de Parisini en redes y exigió un pedido de disculpas públicas. Luego, en una entrevista con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, expresó: "Estamos dolidos y ofendidos, sí. Me guardé tres días sin decir nada. Se metieron con lo más sagrado que tenemos en mi casa y necesito que se disculpen, carajo. Necesito que levanten un teléfono y me pidan perdón. Lo necesito".

Ante un mensaje en redes sociales publicado por el militante libertario Daniel "Gordo Dan", que apuntaba directamente a la familia de Juez y a la discapacidad de su hija, Milagros, se generó un fuerte repudio público y fue borrado, aunque horas después el influencer volvió a publicar un mensaje similar, con menos insultos.

Dañado por el ataque, el senador aseguró que el episodio lo afectó más allá de cualquier diferencia política: "Es muy injusto. Jamás le diría algo así ni a un enemigo. Yo no me meto con la vida de nadie, y mirá que hace 40 y pico de años que hago política. Me han lastimado enormemente", afirmó. Juez insistió en la necesidad de un pedido de disculpas genuino: "Me han agraviado y ofendido de la peor forma. Hay límites que no se pueden trasponer".

