La senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, se sumó al fuerte cruce entre el cordobés Luis Juez y el influencer libertario Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan. En medio de la controversia por el rechazo al veto presidencial sobre la emergencia en discapacidad, la legisladora cuestionó a Juez y aseguró: “La hija padeció toda su vida”.

Arietto, férrea defensora del Gobierno de Javier Milei, utilizó ese argumento para reprocharle al senador que no acompañara con su voto la decisión de la Casa Rosada. La discusión se dio en paralelo a la escalada de ataques entre Juez y el Gordo Dan, que derivó en un fuerte choque político entre dos fuerzas aliadas dentro del Congreso.

La polémica frase de Florencia Arietto contra Luis Juez

En una entrevista con A24, Arietto lanzó: “No va a cambiar la historia de su hija, tiene 23 años y hace 23 años que viene padeciendo esta cuestión”. Con esa frase buscó cuestionar el voto de Juez contra el veto del presidente Milei a la ley de emergencia en discapacidad, el cual fue rechazado este jueves en la Cámara de Senadores.

Luis Juez, entre la bronca y el dolor relató que Karina Milei lo llamó para pedirle perdón: "No me ofendan a mi hija"

La senadora bonaerense fue más allá y le recriminó al cordobés su rol dentro de la alianza con La Libertad Avanza. “Vos podés hacer un gesto que votar en contra porque estás en una alianza con Milei”, advirtió. En el mismo reportaje insistió en que la medida no modificaría la vida de los beneficiarios: “No le cambia nada, esto no le cambia la vida al discapacitado, es una mentira”.

La normativa establece un conjunto de medidas que tienen la intención de garantizar la continuidad y mejora de los servicios para personas con discapacidad. Entre sus disposiciones se incluyen compensaciones económicas para prestadores y talleres de producción, la regularización de pagos atrasados y la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. Además, propone una reforma del sistema de pensiones no contributivas para asegurar su financiamiento y declara al esquema como de interés público nacional.

Sin embargo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) rechazó la ley, calificándola como una “iniciativa regresiva que apela a un modelo asistencialista ya superado” y criticó que “desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”. Además, el Gobierno nacional cuestionó el costo fiscal de la norma, señalando que “no existen los recursos” para afrontar estas erogaciones, y remarcando que “el proyecto no contiene disposición alguna referida a cómo se financiará el gasto que conlleva”.

La Agencia Nacional de Discpacidad (ANDIS) está en el centro de la polémica tras la difusión de los audios de Diego Spagnuolo.

El cruce entre Luis Juez y el Gordo Dan

La disputa entre el senador cordobés y el tuitero libertario Daniel Parisini comenzó con un polémico posteo del Gordo Dan en X: “Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la Justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”. El mensaje fue borrado tras una ola de críticas, incluso dentro del propio oficialismo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue uno de los primeros en salir a cuestionar el ataque. “Repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión”, sostuvo.

Luego aclaró que Parisini “no forma parte del Gobierno”: “Él es una persona independiente y expresa posiciones independientes. Es alguien que se desubicó y que el partido La Libertad Avanza no comparte. El presidente seguramente estará en contra del tuit”.

El Gordo Dan la siguió contra Luis Juez: "Patético, insoportable, haciéndose la víctima..."

En respuesta, Juez salió en el programa de Jonatan Viale y advirtió: “Me callé la boca porque no quiero ser funcional a lo que he combatido toda mi vida. Pero me pongo a ver la televisión y escucho una sarta de barbaridades increíbles”. Sobre Milei, sostuvo: “Yo soy amigo del presidente, no necesito nada ni le he pedido nunca nada al presidente. Lo defiendo desde la verdad”.

El cordobés también se refirió a su hija: “Ella no va a tener nunca una pensión por discapacidad. Nosotros podemos sostenerla a ella, pero hay cientos de criaturas que no tienen la posibilidad de tener un padre que diga estas cosas y por eso me he cargado esta bandera. Yo no hablo por Milagro, hablo por los miles de milagros que no tienen quien pueda levantar la voz por ellos”.

Finalmente, exigió respeto: “No me ofendan, no me ofendan a mi hija. Es injusto lo que están diciendo. No se defiende la libertad ofendiendo, agraviando, insultando. Dejen de agraviar a mi hija que no se puede defender y que lo único que la pueden defender somos nosotros”.

Luis Juez y Daniel Parisini (Gordo Dan).

Sin embargo, el Gordo Dan volvió al ataque tras la entrevista de Juez y retuiteó el texto de un militante oficialista, “El oráculo de Trenque Lauquen”, que decía: “Insoportable Juez. Gritando. Haciéndose la víctima. Usando a la hija como escudo. Patético. Votaste todo el déficit descomunal que hizo mierda a la argentina y así a su población. Que fue enfermada, destruida y empobrecida. En tu vida te ganaste el pan con sudor. Político cu... rot...”.

Y luego compartió el tuit de una mujer que se identifica por el apodo de “Sueca”, que festejó el cuestionamiento que el periodista Mariano Pérez hizo, en el programa de Viale, de las palabras del legislador: “Marianito salió con los tapones de punta contra Luis Juez tras el escándalo en vivo. ‘Llámenlo de nuevo si quieren. Nadie se metió con su hija, nos metimos con él, que se viene a hacer la víctima y la usa de escudo. Fue a vender humo con las milanesas a Olivos’. Pd: Gordo Dan, me parece que le toca doble aumento”, agregó.

