Luis Juez descarta (otra vez) el Ministerio de Defensa y ratifica su proyecto de gobernador en 2027

El gobierno de Javier Milei comenzó a delinear los nombres que podrían ocupar el Ministerio de Defensa cuando Luis Petri deje el cargo para asumir como diputado nacional por Mendoza, tras los comicios de octubre. En el edificio Libertador ya circulan alternativas que combinan experiencia política con conocimiento técnico del sector.

El senador Luis Juez aparece como el principal candidato para suceder a Petri. El dirigente cordobés mantiene una relación personal estrecha con el presidente Milei y recientemente incorporó su partido, el Frente Cívico, a la alianza con La Libertad Avanza en la provincia de Córdoba.



Uno de los principales apuntados en la lista es el senador Luis Juez, muy cercano a Milei, con quien tiene una relación personal, confirmaron fuentes del Gobierno consultadas por Infobae.

La trayectoria política de Juez incluye su paso como intendente de la ciudad de Córdoba entre 2003 y 2007, y su desempeño como embajador en Ecuador durante la presidencia de Mauricio Macri. El ex dirigente del PRO cuenta con mandato en el Senado hasta 2027, lo que le permitió mantenerse al margen de las listas electorales actuales.

Sin embargo, fuentes del entorno del senador cordobés descartaron de manera categórica cualquier posibilidad de que abandone su banca en la cámara alta para asumir en el Ejecutivo. Consultadas por PERFIL CÓRDOBA sobre eventuales ofertas del gobierno nacional, las mismas fuentes negaron que exista propuesta alguna y ratificaron que Juez mantiene su proyecto político centrado en una futura candidatura a gobernador de Córdoba en 2027.

El dirigente priorizaría su permanencia en el Senado como plataforma para su aspiración provincial, cumpliendo únicamente con los compromisos electorales asumidos para las elecciones de octubre antes de concentrarse en su proyecto en Córdoba.

Alternativas técnicas y políticas

Junto a Juez, la Casa Rosada evalúa otros perfiles para la cartera de Defensa. El brigadier general Xavier Isaac, actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, surge como una opción técnica con amplia experiencia militar y vínculos internacionales estratégicos.



Isaac lideró las negociaciones con Estados Unidos para la adquisición de 207 vehículos blindados Stryker y participó en los acuerdos para la compra de cazas F-16 desde Dinamarca y aeronaves P3 Orion provenientes de Noruega.

Sin embargo, desde el entorno del militar descartaron su interés en el puesto ministerial. "Se trata de un puesto político, sería meterse en el barro y el brigadier no es que desee el sentarse en la mesa chica del Presidente, porque tendría que ocuparse de otras cosas, además de las netamente militares", explicaron fuentes cercanas.

La opción femenina con respaldo militar

Luciana Carrasco, actual jefa de Gabinete de Petri, representa otra alternativa que cuenta con el beneplácito de las autoridades militares. La funcionaria lidera gran parte de la gestión cotidiana del ministerio y supervisa programas como "familia militar", destinado a unificar beneficios para las Fuerzas Armadas.

"No es que nosotros estemos pidiendo por ella, pero sí creemos que es la persona indicada para ese puesto, por el conocimiento técnico y los ovarios que tiene esa mujer", comentó un uniformado de alta graduación.

Carrasco recibió expresiones de apoyo de generales del Ejército durante un acto reciente, donde varios le manifestaron su deseo de que suceda a Petri en el cargo.

La definición final dependerá del resultado electoral de octubre y la confirmación de la salida de Petri hacia el Congreso. El ministro mendocino utiliza su candidatura como un primer paso hacia una eventual postulación a gobernador en 2027.