Audios de Karina Milei: exjuez de la Corte dijo que sintió "vergüenza ajena" por el fallo del juez Maraniello

El exjuez de la Corte Suprema de la Nación, Juan Carlos Maqueda, aseguró que sintió “vergüenza ajena” por el fallo del juez en lo Civil y Comercial Alejandro Patricio Maraniello que otorgó una cautelar al Gobierno nacional para “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación”.

El fallo

“Cuando uno lee el fallo, empieza el desarrollo citando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, inveterada durante más de 100 años en favor de la libertad de expresión, de prensa. Y en un momento dado el fallo da un vuelco y sin justificar por qué pasa a conceder la medida cautelar que pidió el Gobierno”, explicó Maqueda sobre la sentencia referida los audios atribuidos a Karina Milei.

“Realmente me parece que además de estar en un caso que se puede sospechar mucho de ´forum shopping´ porque acá no ha habido sorteo previo. El Gobierno fue y se presentó directamente ante un juez civil y comercial federal”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

También consideró que hay “una reversión de parte del juez de todo lo que es la jurisprudencia de la Corte en materia de libertad de expresión”.

“Censura previa”

“Nuestra Constitución es lo suficientemente clara desde 1853 en adelante defiende la libertad de expresión y prohíbe la censura previa. Yo creo que estamos ante un caso de censura previa”, afirmó.

“Y como si eso fuera poco en la reforma constitucional de 1994 se incluye una protección más que se le da a los periodistas del secreto de la fuente de información”, recordó Maqueda.

Además señaló que “se está tratando de llevar por delante toda la jurisprudencia” de la Corte hasta hoy.



Maqueda sostuvo que el fallo “puede ser rápidamente revertido por una Cámara” y “si por casualidad, esto llegara a la Corte Suprema, la Corte va a ser coherente con su jurisprudencia”.

"Problema político"

“Estamos ante un problema político, más allá del tema constitucional que es muy claro. Quienes cierran sus actos gritando ´viva la libertad´, en este momento se han olvidado de que la libertad de expresión está por encima de todo”, enfatizó.

El exvocal de la Corte recalcó que “bajo ningún punto de vista se puede impedir la publicación” de los mencionados audios.

Allanamientos

Maqueda calificó como “una locura” el pedido de allanamientos a los domicilios de periodistas, y al canal de streaming “Carnaval”. “Yo no creo que se conceda eso, sinceramente”, aseveró.