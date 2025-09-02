Rodríguez Villafañe sobre la prohibición de difundir los audios de Karina Milei: “Lo de ayer fue la frutilla del postre”

El constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe aseguró que “lo de ayer fue la frutilla del postre” al analizar la presentación del Gobierno nacional para que se prohibiera la difusión de supuestos audios de Karina Milei.

El juez federal en lo Civil y Comercial Alejandro Patricio Marianiello resolvió el lunes “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación”.

Así prohibió que fueran reproducidos “por cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales de todo sitio, plataforma y/o canal web”.

Análisis de Rodríguez Villafañe

El exjuez federal consideró que “la locura empezó cuando ya (Javier) Milei dijo que ´no se odia lo suficiente a los periodistas´”.

“Después fueron pasando cosas, después no solamente se expulsaron periodistas de la Casa Rosada sino se les se circunscribió espacio dentro el cual se podían mover dentro de la Casa Rosada y así sucesivamente”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“La frutilla del postre”

“Lo de ayer es la frutilla del postre, no sé si me explico, yo vengo presuponiendo sin hacer distinción que todos los periodistas, lo cual está incluido vos, estoy yo, etcétera, somos directamente odiables y que la sociedad tiene que prepararse a odiarnos más”, sostuvo en diálogo con el periodista Jorge “Petete” Martínez.

Además al referirse a la denuncia penal calificó de “grave” que “Patricia Bullrich, desde el Ministerio de la Seguridad, está diciendo o pidiendo, que por un lado se proceda a allanar la casa de periodistas como Mauro Federico o Jorge Rial para secuestrar todo el material que tienen” porque “se olvida que la Constitución garantiza el secreto de la fuente”.

“No solamente en el artículo 43 de la Constitución Nacional, sino en los pactos internacionales”, detalló.

“Acá seguimos otra cosa que no es menor, ella a su vez está hablando indirectamente y directamente, depende cómo lo que queramos ver, que estos periodistas estaban implicados en una verdadera traición a la patria”, cuestionó.

En otra parte de la entrevista al opinar sobre la presentación civil para que se prohíba la difusión de los audios sostuvo: “Esto es una cosa realmente gravísima. Indudablemente no tiene otro objeto que amedrentar y últimamente uno ve que hay un ensañamiento con el periodismo que está informando en un momento en donde directamente la información se quiere ocultar”.