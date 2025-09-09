El fin de la primavera libertaria

El resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires representa mucho más que un traspié electoral para el oficialismo libertario. Constituye una herida en el corazón de su relato y un punto de inflexión en el conflicto social argentino. Con más de 13 puntos de ventaja, el triunfo peronista cristalizó un malestar latente que, desde ahora, amenaza con volverse activo y persistente.

La derrota en el territorio bonaerense confirma el agotamiento del capital simbólico que el gobierno había cosechado en la primavera libertaria de 2023. Lo anticipaba sin saberlo y por más de un siglo Leopoldo Lugones, con una metáfora de su propia vida: “Pájaro encumbrado en árbol magnífico, he padecido quizás la ilusión de aquella altura. Cuando el pájaro canta a la primavera y el bosque se engalana, aquel presume que el bosque floreció para él”.

El gobierno de Javier y Karina Milei cayó en esa ilusión. Confundió el rechazo coyuntural a la vieja política con un apoyo estructural a un proyecto de demolición estatal. Ese error inicial de cálculo explica, mejor que cualquier tecnicismo económico, la magnitud de la derrota. El canto que hoy hace florecer a la primavera bonaerense suena distinto. Y proviene de otra garganta engolada.

La dimensión económica ayuda a entender la fractura. El oficialismo reemplazó un proceso regresivo —la inflación crónica que se come los salarios y jubilaciones— por otro igualmente regresivo: la recesión inducida como forma de estabilización. La receta libertaria fue brutal y simple: enfriar la economía, reducir el consumo, disciplinar precios sacrificando empleo y actividad, con un atraso cambiario artificial que sostiene al dólar a fuerza de tasas de interés incompatibles con la producción real.

No se deteriora solo el poder adquisitivo, sino las prácticas cotidianas de trabajo y consumo que sostienen la vida social, aquello que Pierre Bourdieu llamó habitus. El resultado electoral en el corazón productivo y demográfico del país exhibe la fragilidad del andamiaje político y los límites del modelo económico libertario.

La construcción por la negativa —el rechazo a la “casta”— fue eficaz para llegar al poder, pero resultó insuficiente para sostenerlo con consenso mayoritario. Las promesas libertarias derivaron en la misma combinación de pobreza, inflación y desempleo que decían combatir. Los escándalos de corrupción golpearon su capital simbólico. Y el relato económico perdió toda verosimilitud.

Lo que emerge ahora es una nueva fase del conflicto social y un nuevo mapa político con el premio mayor de 2027 como objetivo final: lo latente se volverá visible, casi incandescente. Hasta aquí, el malestar se expresaba de manera difusa, entre la bronca contenida, las protestas aisladas o la catarsis doméstica. Pero el contundente mensaje de las urnas puede articular ese pasaje de la resistencia pasiva a una confrontación más abierta, activa y organizada.

Mal presagio para los hermanos Milei de cara a las próximas (muy próximas) elecciones nacionales de octubre.

El pájaro encumbrado ha descubierto que la primavera no le pertenece. Que las flores no brotan por su canto, sino por la fuerza de otras melodías, más próximas a las necesidades de las mayorías populares. Y que, quizá, el bosque vuelva a florecer para todos los que lo habitan y no sólo para algunos animalitos voraces.

*Sociólogo / Consultor

