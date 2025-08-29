La primavera 2025 está cada vez más cerca y muchos esperan con entusiasmo la llegada de días más largos, temperaturas agradables y el florecimiento característico de la estación.

La primavera comienza con el equinoccio, que varía según el hemisferio. En septiembre, en el hemisferio sur se da inicio a la primavera, mientras que en el hemisferio norte comienza el otoño, marcado por temperaturas más bajas y la caída de las hojas.

¿Cuándo inicia la primavera en Argentina?

En Argentina, cada 21 de septiembre se celebra el comienzo de la primavera, coincidiendo con el Día del Estudiante. Sin embargo, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) confirmó que en 2025 el equinoccio de primavera será el 22 de septiembre a las 15:19 horas, de acuerdo con la Hora Oficial Argentina (HOA).

Este fenómeno astronómico ocurre cuando el Sol cruza el ecuador celeste, provocando que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración en todo el planeta. Para el hemisferio sur, este momento marca el inicio de la primavera, que suele producirse cada año entre el 22 y 23 de septiembre.

El equinoccio sucede dos veces al año y señala el cambio de estación. Con el paso de los días tras este evento, el sol amanece más temprano, anticipando la llegada del verano.

