Se aproxima la tormenta de Santa Rosa y llega con alerta por una nueva ciclogénesis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que a partir del viernes, se registrará un cambio en las condiciones climáticas que advertirán sobre la llegada de la tradicional tormenta de Santa Rosa, junto con una nueva alerta de ciclogénesis.

En ese contexto, según el organismo, el cielo comenzará a cubrirse y se prevé la formación de un sistema que dará lugar a la tormenta acompañada de una ciclogénesis. Por ello, se espera que durante el viernes 29, el cielo permanecerá mayormente nublado en la madrugada, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 20 grados. En tanto por la mañana habrá neblina y hacia la tarde, el cielo estará cubierto, aunque no se esperan lluvias en esa franja horaria.

Asimismo, de acuerdo con los pronósticos, un sistema de baja presión en la zona central del país desencadenará una serie de fenómenos meteorológicos durante el fin de semana.

En ese sentido, el organismo nacional indicó que la evolución de una ciclogénesis en el centro de la Argentina dará lugar a un período de abundantes precipitaciones en forma de lluvias y tormentas.

El fenómeno se extenderá entre el sábado 30 y el lunes 1 de septiembre, con un impacto considerable en diversas provincias.

Además, el SMN precisó que los acumulados podrían alcanzar entre 20 y 120 milímetros, aunque en sectores puntuales se registrarían valores superiores, incluso entre 120 y 150 mm, e inclusive más altos en áreas reducidas.