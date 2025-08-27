Clima: ¿para cuándo llegará la tormenta de Santa Rosa?

¿Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa?, es la pregunta que todos se hacen. Y el Servicio Meteorológico Nacional dio la respuesta.

El clima templado e inusual para esta época del año con mañanas frescas y tardes agradables se mantendrá durante los próximos días hasta el viernes cuando volverá a desestabilizarse. Es que el organismo confirmó la llegada de una ciclogénesis previo a la tormenta de Santa Rosa que traerá casi 100 milímetros de lluvias, actividad eléctrica y vientos que complicarán el fin de semana en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa.

Los especialistas advierten que la tormenta que se aproxima podría ser una de las más intensas de los últimos tiempos.

En ese contexto, desde el Servicio Meteorológico Nacional sugieren acumulados de entre 40 y 70 milímetros de agua en pocas horas, con actividad eléctrica y ráfagas de viento que comprometerán varias provincias del centro y noreste del país.

El impacto no se limitará a una zona puntual: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa aparecen entre las más expuestas. Para quienes siguen de cerca la estadística, los números refuerzan la expectativa: en el 57% de los años entre 1906 y 2023 hubo tormentas significativas alrededor del 30 de agosto.