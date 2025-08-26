¿Se anticipa la primavera?

Después de semanas marcadas por el frío y los días grises, el sol volvió y las temperaturas subieron, permitiendo caminar por la calle sin abrigo.

Es que según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el buen tiempo se sostendrá varios días, aunque se espera un cambio hacia el fin de semana.

En ese contexto, el organismo remarcó que aunque este fenómeno comenzó a notarse en los últimos días, se consolidará a partir del 1° de septiembre. Hasta entonces, los registros térmicos y el cielo mayormente despejado generan condiciones agradables en el final del invierno porteño y del conurbano bonaerense.

¿Cómo estará el clima durante los próximos días?

El martes se esperan mínimas de 8°C y máximas de 21°C, con cielo despejado durante toda la jornada. En tanto el miércoles, la mínima subirá a 12°C y la máxima alcanzará los 22°C, con sol por la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde, sin probabilidades de precipitaciones.

Mientras que el jueves será parcialmente nublado, con temperaturas entre 13°C y 22°C, mientras que el viernes se anticipa nubosidad variable y registros térmicos de entre 13°C y 21°C.