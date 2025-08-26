Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que continúe el “veranito” en pleno invierno este martes 26 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que permitirá dejar de lado el abrigo pesado.

El cielo se presentará despejado durante la totalidad de la jornada y el viento soplará del oeste, lo que dará una sensación térmica muy agradable.

El pronóstico para el AMBA este martes 26 de agosto

El pronóstico del tiempo indica que durante la mañana de este martes 26 de agosto en Buenos Aires y alrededores el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 18 grados, pudiendo alcanzar los 20 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos entonces llegarán desde el norte a una velocidad de entre 4 y 11 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 20. La humedad será del 80%.

El informe de los meteorólogos estima que, para la tarde de este martes, el cielo continuará completamente despejado. En horas de la siesta, la temperatura aumentará hasta los 21 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 13 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 7:20 y se esconderá a las 18:32.

