Un estudio reciente publicado en la revista Cartas de Investigación Geofísica confirmó que el Polo Norte podría desplazarse 27 metros hacia el oeste para el año 2100. El deshielo acelerado produjo una redistribución masiva del agua, que está ocasionando un corrimiento significativo del eje terrestre como consecuencia del cambio climático y, se identificaron tres factores claves que generan este fenómeno natural.

Los especialistas han advertido que la pérdida de hielo en regiones polares no es el único elemento que incide: la fusión de glaciares más pequeños y el ajuste isostático, también influyen en el fenómeno natural.

El derretimiento acelerado de las capas de hielo, refleja la profunda influencia de la acción humana sobre la Tierra e implica importantes desafíos en términos de navegación satelital y equilibrio geofísico.

Deshielo acelerado del Polo Norte

Si el eje terrestre se desplaza, el cálculo de trayectorias y ubicaciones podría volverse más complejo, afectando desde telecomunicaciones hasta exploraciones científicas.

El coautor del estudio y científico de la Universidad Viena, Mostafa Kiani Shahvandi, advirtió que “este fenómeno generado por la actividad humana, supera incluso el efecto natural del ajuste isostático glacial”, un proceso que antes de consideraba como "dominante" en la alteración del eje terrestre.

Los 3 factores claves que inciden en el desplazamiento del Polo Norte

- Derretimiento de Groenlandia y la Antártida: son las principales fuentes de agua que afectan el equilibrio de la masa terrestre.

- Fusión de glaciares menores: en menor medida, contribuye también al cambio en la distribución del peso planetario.

- Ajuste isostático glacial: un fenómeno natural donde la tierra se eleva tras perder el peso del hielo, que ahora es superado por el impacto humano.

Esta alteración natural se desencadenó por la pérdida de masa en las grandes capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, que al transformarse en agua líquida y sumarse a los océanos, modifica la distribución global del peso del planeta.

La variación de la posición del Polo Norte no sólo se limita a ser una curiosidad geofísica, ya que de confirmarse los pronósticos de la investigación en la revista de divulgación científica Cartas de Investigación Geofísica, la navegación satelital se vería obligada a recalibrar sus sistemas con mayor frecuencia.

Deshielo acelerado del Polo Norte

El hallazgo subraya que el planeta Tierra está cambiando a un ritmo acelerado, y sus cambios se manifiestan en formas que afectan desde el clima hasta la estabilidad del propio eje que marca la rotación del mundo.

El desplazamiento del Polo Norte representa una señal profunda de desequilibrio geofísico que podría tener desembocar en hechos catastróficos. La Tierra se está reajustando en silencio, y esta deriva del eje no es solo una curiosidad científica, sino un reflejo de la transformación acelerada del planeta por culpa de la actividad humana.

Fuente: revista Cartas de Investigación Geofísica

