Apple presenta el iPhone 17: modelos, características y cómo verlo en Argentina

Llegó el Apple Event 2025, la cita anual más relevante para el mundo de la telefonía móvil. La compañía de Cupertino anuncia este martes su nueva línea de iPhone 17, acompañada por relojes inteligentes, auriculares y actualizaciones en sus gafas de realidad aumentada.

Así funcionará la verificación de enlaces de Instagram en WhatsApp

El evento, bautizado bajo el lema “Awe dropping” (asombroso), comenzará a las 14 horas de Argentina (10 hora local en California) y podrá seguirse en vivo a través de YouTube, Apple TV y el sitio web oficial de la compañía.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

iPhone 17 Air: el modelo ultradelgado que reemplaza al Plus

La gran expectativa está puesta en el iPhone 17 Air, un modelo ultradelgado y ligero que reemplazará al Plus dentro de la familia.

Tendría 5,5 mm de grosor , lo que lo convierte en el más fino de Apple hasta la fecha.

Incorporaría una pantalla OLED de 6,6 pulgadas a 120 Hz , chip A19 y un nuevo módem 5G diseñado internamente.

Vendría con una cámara única de 24 o 48 MP y batería reducida (menos de 3000 mAh).

Además, los iPhone 17 Pro y Pro Max tendrán un rediseño en la parte trasera, con un módulo de cámara que ocupará todo el tercio superior, similar al estilo de los Pixel de Google. Incluirían tres lentes de 48 MP, cámara frontal de 24 MP, procesador A19 Pro, hasta 12 GB de RAM y un posible cambio de titanio a aluminio, lo que los haría más livianos.

Meta AI en WhatsApp, cómo limitar su uso y por qué preocupa

cuánto costarán los nuevos modelos en 2025

Según las filtraciones, los precios rondarán:

iPhone 17 (128 GB): US$799 (sin cambios frente al modelo anterior).

iPhone 17 Air (12 GB RAM, 256 GB): US$1099.

iPhone 17 Pro (256 GB): US$1199.

iPhone 17 Pro Max (256 GB): US$1299.

Usando Roblox, una plataforma de juegos para niños, captaron menores y las agregaron a grupo de WhatsApp con alto contenido sexual

Otras novedades en el Apple Event 2025

La presentación no solo estará centrada en los iPhone. Apple también revelará:

Apple Watch Series 11 y Apple Watch Ultra 3 , con mejoras en autonomía y nuevas funciones como medición de presión arterial .

Apple Watch SE 3 , como alternativa más accesible.

AirPods Pro 3 , la actualización de sus auriculares inalámbricos premium.

Una primera actualización de las Vision Pro, con cambio de chip (del M2 a un modelo más nuevo), mientras se espera un rediseño mayor para dentro de dos años.

Cómo ver en vivo la transmisión del Apple Event 2025 desde Argentina

El Apple Event 2025 se lleva a cabo en el Teatro Steve Jobs del Apple Park, en Cupertino, California.

La transmisión arranca a las 14 horas de Argentina y se puede seguir en: