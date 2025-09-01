WhatsApp dejará de funcionar en estos modelos de celular a partir de septiembre

WhatsApp, que cuenta con más de 2.700 millones de usuarios activos a nivel global, anunció una nueva actualización de compatibilidad que entrará en vigencia el 1° de septiembre de 2025. Como ocurre cada año, la plataforma ajusta sus requisitos técnicos para garantizar mayor seguridad y rendimiento, lo que implica que algunos dispositivos quedarán sin soporte oficial.

Aunque las aplicaciones seguirán funcionando por un tiempo en los modelos afectados, dejarán de recibir parches de seguridad y actualizaciones, lo que aumenta la exposición a fallas y ciberataques.

Qué celulares se quedan sin WhatsApp en septiembre de 2025

La lista reúne dispositivos lanzados hace más de ocho años, cuyos procesadores y memorias ya no soportan las funciones actuales de la app.

Dispositivos Android (Android 5.0 o anterior)

Samsung : Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2.

LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini.

Motorola : Moto G (primera generación), Droid Razr HD.

Huawei : Ascend D2.

Sony : Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.

Dispositivos Apple (iOS 12 o anterior)

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone SE (primera generación).

iPhone 6 (sin actualización superior a iOS 12).

Cómo saber si tu celular seguirá funcionando

Para confirmar si un dispositivo mantendrá compatibilidad es necesario ingresar a la aplicación de “Configuración” o “Ajustes”, buscar el apartado “Acerca del teléfono” o “Información del dispositivo” y allí consultar la versión de Android o iOS instalada. En ese mismo menú se puede comprobar si existen actualizaciones disponibles y, en caso de que el fabricante aún las ofrezca, instalarlas desde la opción “Actualización del sistema”.

Qué hacer si tu celular queda fuera de la lista

En caso de que un teléfono esté entre los modelos que dejarán de recibir soporte, no significa que la aplicación dejará de funcionar de manera inmediata. Sin embargo, ya no contará con actualizaciones ni parches de seguridad, lo que eleva el riesgo de fallas y vulnerabilidades. La primera recomendación es realizar una copia de seguridad de los chats. En Android puede hacerse a través de Google Drive desde el menú de ajustes en la sección “Chats”, mientras que en iPhone se realiza desde “Ajustes > Chats > Copia en iCloud”.

Si el dispositivo todavía permite instalar una versión más reciente del sistema operativo, es posible extender un poco más su vida útil. De lo contrario, la única alternativa será migrar a un celular más moderno que cumpla con los requisitos mínimos de la aplicación.

