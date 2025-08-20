Patricia Bullrich presenta un nuevo sistema para desbloquear celulares en casos criminales de gran impacto

Este miércoles se llevará a cabo la presentación de un nuevo sistema de equipos de análisis forense (UFED), que permitirá a las Fuerzas Federales amplificar sus capacidades técnicas para desbloquear celulares e impulsar pesquisas criminales de alta complejidad.

La exposición estará a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y se llevará a cabo a partir de las 14:00 en Av. General Gelly y Obes, en el barrio porteño de Recoleta.

Durante la presentación habrá una demostración en vivo de la operación de los equipos y además se hará una entrega oficial.

Funcionarios de la cartera a cargo de Bullrich explicaron que el nuevo sistema permitirá un aumento del 150% en la capacidad de desbloqueo y extracción de información de los dispositivos móviles.

“Esta inversión refuerza las tareas de investigación criminal, agiliza los procesos judiciales y sustituye equipamientos cuya licencia ya había vencido”, expresaron.

El UFED es un dispositivo diseñado para desbloquear y extraer información de dispositivos móviles

Qué es el UFED y cómo funciona

El UFED (Universal Forensic Extraction Device) es un sistema forense desarrollado por la empresa israelí Cellebrite, especializado en la extracción y análisis de información de dispositivos móviles.

La herramienta permite a fuerzas de seguridad y agencias gubernamentales acceder a datos almacenados en teléfonos celulares, incluso cuando estos están protegidos con contraseñas o cifrados.

El dispositivo puede realizar extracciones físicas y lógicas de información. Una extracción física implica acceder directamente al hardware del teléfono para obtener una copia completa de la memoria, mientras que una extracción lógica consiste en obtener datos a través de las interfaces del sistema operativo.

Además, el UFED puede recuperar datos eliminados, contraseñas, registros de llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, fotos, videos y datos de aplicaciones como WhatsApp, Facebook y Telegram, lo cual resulta de vital importancia en investigaciones criminales.

Los dispositivos UFED son portátiles y están diseñados para ser utilizados tanto en el lugar de los hechos como en laboratorios forenses. También incluyen herramientas de análisis y generación de informes, lo que permite documentar la evidencia de manera adecuada para su presentación ante instancias judiciales.

El uso del UFED está sujeto a normativas legales y de privacidad. Para su utilización se requiere la autorización judicial correspondiente, con el fin de garantizar el respeto de los derechos de las personas y mantener la integridad de la cadena de custodia de la evidencia.

Según la empresa desarrolladora, el UFED es empleado en investigaciones de delitos graves y terrorismo, ya que facilitan la obtención de información crítica almacenada en dispositivos móviles que puede resultar clave en la resolución de los casos.

