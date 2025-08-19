Crimen Coghlan: el llamado clave de un vecino al 911 que destapó el hallazgo

En las últimas horas, salió a la luz la grabación de un llamado al 911 de un vecino que descubrió el hallazgo de los restos óseos desde su ventana.

¿Qué se hace cuando uno está excavando y encuentra restos humanos?”, pregunta una voz de un hombre en la comunicación de emergencias. A lo que la operadora le contesta, en una comunicación que duró poco más de dos minutos.

El 20 de mayo, poco después de las 14, el vecino de avenida Congreso al 3700 relató que desde su ventana veía cómo los obreros de una obra sacaban huesos, incluso un cráneo.

"Yo vivo al lado de una obra y veo que están sacando restos humanos", sostuvo el vecino, que manifestó su preocupación por lo que podía suceder si los restos eran descartados para evitar demoras en la obra. "Quizás eso lo más probable es que tenga 40 o 60 años metidos ahí", especuló durante la llamada.

Este llamado fue el primer paso del hallazgo que terminó en una investigación por el crimen de Diego Fernández, el estudiante desaparecido en 1984.

A medida que avanzó la investigación, Cristian Graf, quien habita en la casa en la que se produjo el hallazgo, quedó bajo sospecha como posible autor del crimen. En ese entonces era compañero de Fernández Lima en la escuela, y fue la última persona con la que se lo vio, en la intersección de Avenida Monroe y Naón, a pocas cuadras de su domicilio familiar.