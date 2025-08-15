Macabro hallazgo: encuentran restos humanos en un contenedor, ¿a quién pertenecen?

El macabro hallazgo de restos humanos encontrados en la basura en un contenedor en la ciudad de Rosario generaron conmoción y misterio.

Todo comenzó con el aviso de un reciclador alrededor de las 14 horas por lo que efectivos de la Policía de Santa Fe se movilizó hasta el lugar de los hechos en la calle Matienzo al 2500, zona oeste de la ciudad.

Según trascendió, los huesos estaban dentro de una antigua valija de cuero que también contenía revistas y otros objetos que habrían sido descartados por un vecino.

De acuerdo a lo que se supo, los restos óseos tenían adherida tierra, al igual que la valija.

En ese marco, los elementos encontrados fueron cautelados en dos bolsas negras de residuos y serán sometidos a peritajes para establecer la data de muerte, y poder determinar cuándo y en qué circunstancias se produjo la muerte.