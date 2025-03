Tras asegurar que la fractura de cráneo que sufrió el reportero gráfico Pablo Grillo fue "consecuencia de aquellos que generan violencia", refiriéndose a los jubilados que se manifestaron este miércoles junto a hinchas de fútbol y organizaciones sociales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, agradeció este jueves por la noche la labor represiva desplegada por las fuerzas federales y las felicitó por proteger “la democracia, las instituciones y a los ciudadanos”.

En un video que compartió en su cuenta de X (antes Twitter), Bullrich aseguró que “nuestras fuerzas federales están siempre al frente, poniendo el cuerpo allí, donde la Patria lo necesita. Soportan insultos, agravios, agresiones y, sin embargo, siguen adelante”. “Saben que cuidan a 46 millones de argentinos de los violentos de siempre, los que lo único que hacen es intentar pegarle a nuestra policía, a nuestras fuerzas de seguridad”, añadió la ministra, quien sostiene junto al resto del Ejecutivo (exceptuando a la vice, Victoria Villarruel) que la manifestación fue un “golpe de Estado”.

“Queremos agradecerles de corazón, porque han cuidado la democracia, han cuidado las instituciones y han cuidado de los ciudadanos. Mis felicitaciones, mi abrazo de corazón”, se expresó la funcionaria, mientras Pablo Grillo permanece permanece internado en un estado de extrema fragilidad. El reportero gráfico fue operado de urgencia por sufrir una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica, tras ser golpeado con una cápsula de gas lacrimógeno mientras trabajaba.

Bullrich dijo que la grave herida del reportero fue "consecuencia de aquellos que generan violencia". "Lamentamos mucho su estado, pero quien utilizó el arma no letal la utilizó de manera correcta. Rebotó en una barricada que habían hecho los militantes violentos y por eso cambió la dirección y le pegó al fotógrafo militante", comentó en una conferencia de prensa.

Sin embargo, según explicó el CELS, “el impacto del cartucho de gas en la cabeza de Pablo Grillo es consecuencia directa del Protocolo antipiquetes 943, que reintrodujo el uso de armas peligrosas en operativos en manifestaciones públicas. Después de los asesinatos en las manifestaciones de diciembre de 2001 y 2002 y del homicidio del maestro Fuentealba en 2007 fueron prohibidas, hasta que la actual administración lo revirtió, lo que muestra un retroceso en la protección de la integridad de los manifestantes”.

Para Bullrich, el proyectil rebotó "con tal mala suerte" que a Grillo "le pegó en la cara"

Asimismo, los cartuchos de gas lacrimógeno que fueron disparados en la marcha de jubilados contienen una serie de advertencias, siendo la primera: “No disparar directamente a personas, puede causar heridas graves o muerte”. Según la ministra, el policía disparó la granada “como dicen los manuales”, aunque debería haber sido hacia arriba. La funcionaria, en entrevista con LN+, dijo que la granada rebotó contra el suelo o la “barricada”, “con tal mala suerte”, que “le pegó en la cara”.

La ministra también aseveró que no está segura de si el golpe fue efectuado por la granada policial o “un desprendimiento del fierro” de la “barricada” que le adjudica a los manifestantes y, además, aseguró que el fotógrafo estaba trabajando “tirado en el piso”, a pesar de que el video del momento exacto lo exhibe agachado.

La lista de denuncias que prepara Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad remarcó en sus redes que los manifestantes "no fueron a defender derechos, fueron a romper todo, armados hasta los dientes para generar caos y el nivel de violencia que vimos”. “Fueron organizados para desestabilizar y no lo vamos a permitir más”, definió.

"Denunciaremos penalmente a todos los responsables; pediremos la expulsión inmediata de los extranjeros detenidos; actuaremos contra la jueza que liberó por Whatsapp a violentos con antecedentes penales, violando la Ley de Reiterancia, y llevaremos al Congreso la Ley Antibarras para que la mafia del fútbol se termina acá", enumeró.

La CGT organiza un paro general para antes del 10 de abril y las dos CTA piden la renuncia de Bullrich

Bullrich señaló además que denunciará a barras de fútbol y a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermin, por los disturbios en los alrededores del Congreso. En este sentido, sostuvo que salieron muchos manifestantes de "la municipalidad de La Matanza" y que "también salieron de la intendencia de Lomas de Zamora, que tiene un Gobierno lleno de corruptos".

"También vamos a poner en la denuncia esas fotos de cómo se congregaron en la puerta. Que no vengan a decir los intendentes que no sabían", enfatizó y repitió que estuvo todo "organizado para desestabilizar a este Gobierno". “Van a intentar hacerlo todos los miércoles y el Estado no lo va a permitir", resaltó. Por último, Bullrich aclaró que "las fuerzas de seguridad tienen que proteger la democracia y el orden público y tiene que utilizar los elementos que el Estado les da".

ML