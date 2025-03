Desmienten los dichos del Gobierno sobre la presencia de barrabravas en los incidentes del Congreso

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, justificó la represión a jubilados e hinchas durante la marcha del Congreso del pasado miércoles 12 de marzo por la supuesta presencia de barrabravas.

Sin embargo, el periodista Gustavo Grabia, especialista en la temática de las hinchadas y sus distintos grados de violencia, negó la presencia de los mismos y en Radio Con Vos declaró: “Desde las fuentes oficiales me decían que tenían identificados a barras de All Boys, Comunicaciones, Excursionistas, Ferro, Chacarita… entonces yo fui a la fuente y llamé a cada una de las barras que el Gobierno me decía que estaban ahí. Y no, no estaban”.

“Como no les creía, muchos me mandaron fotos de donde estaban para demostrar que no estaban en el lugar de los hechos. Yo empecé a ver imágenes y sólo reconocí a dos barras, ninguno en actitud violenta y no es gente que participe hoy de las conducciones de las barrabravas. Uno es Javi Mendoza de Chacarita, pero hace 12 años” que no participa, explicó.

Además, Juan Pablo Varsky habló en LN+ y también desmintió la participación de barrabravas en la marcha de los jubilados: “Ellos no se muestran en esos lugares porque corren riesgo de ser detenidos, prefieren siempre el perfil bajo. Eran hinchas autoconvocados que están en contra del Gobierno”.

Tres fuentes vinculadas al fútbol, los gremios y la seguridad le indicaron a La Nación que los referentes de las barrabravas decidieron no participar de la protesta cuando Bullrich avanzó con la disposición de aplicarles derecho de admisión a los que fueran a la marcha.

Para poner todo en contexto es importante recordar que la ministra de Seguridad, en diálogo con María Laura Santillán, aseguró: “En general las marchas estas son de 40 o 50 jubilados. Después comenzaron la izquierda y el Polo Obrero a sumarse y ahora se sumaron todos los barras, una mezcla de narcopolítica, que es lo que son las barrabravas, algunos bancados por los intendentes, por dirigentes sindicales”.

Quiénes son los "barras" y qué pasó con los detenidos en el Congreso

De los 114 aprehendidos que hubo este 12 de marzo por la protesta en el Congreso, solo cinco serían barrabravas, según precisó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, encargada de 94 detenciones. Los detenidos que fueron identificados bajo ese mote son: Claudio Alejandro Curci (Deportivo Español), Roberto Martín Cajal (Deportivo Español), Víctor Hugo Bellón (expresidente de Nueva Chicago y dirigente gremial de ATE), Carlos Julián Román (Nueva Chicago) y Gastón Eduardo Ruiz (Nueva Chicago).

Bellón fue secretario de Organización y coordinador nacional de ATE Migraciones y, durante la gestión de Cambiemos, tuvo un violento cruce con Horacio García, entonces director de Migraciones. Bullrich luego sostuvo que se identificó a "Leandro Capriotti, el máximo organizador de la marcha, que quiere ser presidente de Chacarita, un protegido de Luis Barrionuevo". "Lo vamos a poner en la denuncia que vamos a presentar hoy con la Ciudad de Buenos Aires", detalló.

La funcionaria aseguró que denunciará a estos "barras" de fútbol y a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermin, por los disturbios en los alrededores del Congreso de este miércoles. La ministra indicó que tiene pruebas de que manifestantes salieron de ambas intendencias antes de llegar al Parlamento.

La marcha de los jubilados con los hinchas de fútbol

Todos los detenidos fueron liberados el pasado miércoles 12 de marzo por orden de la jueza Karina Andrade, quien consideró que las detenciones “afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión". "En un contexto como el actual, donde sectores vulnerables de la sociedad, como los adultos mayores, se encuentran involucrados, el Poder Judicial debe atender estos derechos de manera especial”, agregó.

Bullrich la cruzó con dureza: "De ninguna manera aceptamos que una jueza haya liberado a los violentos. El que va a defender derechos tiene otra actitud. El que va con una bomba molotov y a romper todo, esa persona tiene un objetivo que es la desestabilización", argumentó, a pesar de que no hallaron ninguna bomba molotov. En cambio, informó que se secuestraron "armas tumberas, armas blancas y clavos miguelito".

NOTICIA EN DESARROLLO