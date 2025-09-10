Juliana Di Tullio: "Si no hay cambios, no sé si el pueblo argentino va a seguir acompañando al Gobierno"

"Hasta donde sé, y es información de Casa Rosada, —aunque no está confirmado—, el Gobierno va a vetar la ley de financiamiento a universidades y la emergencia en pediatría", anticipó Pablo Caruso al frente de la conducción de "QR!". En diálogo con el equipo periodístico del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22, la senadora nacional de Unión por la Patria (UxP) Juliana Di Tullio se mostró incrédula respecto de que el presidente Javier Milei vaya a poner en práctica la autocrítica que dijo que haría al momento de dirigirse a la ciudadanía durante la noche del domingo, luego de aceptar la derrota a manos de Fuerza Patria en las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires.

"El presidente también dijo que no iba a cambiar el rumbo sino que incluso lo iba a profundizar. Evidentemente es lo que está haciendo", observó la legisladora al referirse al respaldo dado al programa económico del oficialismo por parte del Fondo Monetario Internacional, decisión comunicada este martes. Luego retomó lo mencionado por Caruso en relación con los dos nuevos posibles vetos presidenciales: "Sería no entender qué es lo que pasó el domingo", concluyó Di Tullio.

"La recesión se nota mucho en el conurbano. Si no hay cambios, no sé si el pueblo argentino va a seguir acompañando al Gobierno. Es un riesgo que corre el presidente", contextualizó luego, y añadió que si el mandatario vetara finalmente la ley de emergencia en pediatría no obedecería a falta de fondos sino a que "elige otro camino". "Sería más maltrato", puntualizó la senadora, subrayando que, según su visión, es precisamente lo opuesto a lo que buscan quienes votaron en contra de La Libertad Avanza el pasado domingo. "A la crueldad es a lo que le dijimos basta", completó.

"Milei sólo invita a soñar a los más ricos, no a los trabajadores, jubilados, médicos o discapacitados. Gobierna para el 1% de la población”, mencionó. "Si sos enfermo de cáncer, sos parte de la población inviable de la Argentina. No te van a dar los remedios. Si sos jubilado o jubilada, sos parte de la porción inviable para el presidente. Te va a dar un haber de hambre. No te va a dar el 7,2% de incremento ni tampoco aumentará el bono", ejemplificó.

Reducen 34% el presupuesto para niños con cáncer, pero lo quintuplican para los directivos

Di Tullio se refirió después al próximo lunes 15, día clave en que Javier Milei deberá presentar el presupuesto 2026. Di Tullio pidió precisiones: “Queremos saber cuál es el plan del Presidente y dónde más piensa recortar. Que no se olvide de presentarlo", dijo.

En relación con el humor social, expresó: "Las PyMEs hacen un esfuerzo descomunal. Se cierran fábricas y sentimos que somos despreciados. Con Milei no hay más esperanza, eso es evidente. Lo dijeron el domingo los bonaerenses”, sentenció.

En el plano político, también cuestionó la falta de diálogo institucional: “Milei no llamó a Axel Kicillof ni para felicitarlo. Es un ninguneo al 40% de los bonaerenses. El presidente gobierna para quienes lo votan y también debería hacerlo para quienes no lo votan”, reclamó.

Milei canceló su viaje a España para enfocarse en la gestión de gobierno

El escenario rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre está marcado por la tensión económica, la necesidad de resetear la gestión por parte del Gobierno y la disputa política en la provincia de Buenos Aires, distrito clave donde podría definirse esa elección. Mientras tanto, desde la oposición reclaman que el oficialismo ofrezca señales concretas de cambio de rumbo y un plan económico que contemple a los sectores más afectados por la crisis.

BR / FPT