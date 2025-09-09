Primer concejal de La Libertad Avanza rompe con el bloque tras la derrota en Provincia

La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires empieza a mostrar sus primeras consecuencias políticas. En Avellaneda, uno de los distritos clave de la Tercera Sección Electoral, el concejal Damián Paz confirmó su salida del bloque libertario, convirtiéndose en el primer edil en romper filas tras los comicios.

En su carta de renuncia, Paz informó la conformación de un nuevo bloque deliberativo en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) denominado “Avellaneda Primero”. Desde allí, aseguró, continuará desempeñando su labor legislativa.

Los gobernadores de Provincias Unidas lanzaron un mensaje “en cadena" contra el Gobierno: “Sin gestión no hay futuro”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El concejal fundamentó su decisión en la necesidad de “volver a las fuentes y recuperar la mística” que lo guio en la función pública, y señaló que busca “recuperar la pasión y la convicción en la militancia”.

El quiebre se da en un contexto adverso para La Libertad Avanza en el distrito. En Avellaneda, la lista encabezada por Cristian Frattini apenas alcanzó el 27% de los votos, mientras que el intendente Jorge Ferraresi, al frente de Fuerza Patria, consolidó un triunfo contundente con el 64,3%.

La derrota en la Provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo amplió su ventaja por 14 puntos, dejó al descubierto las tensiones internas en el espacio libertario. La salida de Paz en Avellaneda marca el primer movimiento público de fractura en las filas de Javier Milei en territorio bonaerense.

GD/DCQ