Quién es Leo Nardini, el intendente más votado de la provincia de Buenos Aires

Leo Nardini se consolidó como el intendente más votado de la provincia de Buenos Aires: su lista obtuvo 68,07% en Malvinas Argentinas, con una ventaja de 45 puntos sobre LLA, y lo proyectó como uno de los dirigentes con mayor caudal propio en el conurbano.

Horas después ratificó que su postulación a primer concejal fue testimonial y que continuará al frente del municipio: “No, obviamente que no” (asumiré), dijo en TV y explicó que la jugada fue “salir a defender la gestión”.

El intendente bonaerense más votado no asumirá como concejal: “estuvo aclarada la situación con el electorado”

Peronista del conurbano norte, Nardini comenzó en el Concejo Deliberante local, pasó por ANSES y en 2015 ganó la intendencia desbancando al histórico Jesús Cariglino. Entre 2021 y 2023 integró el gabinete de Axel Kicillof como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, y luego regresó a Malvinas Argentinas para un nuevo mandato.

La cobertura tras los comicios destacó que Nardini arrasó en su distrito: 68,07% para Fuerza Patria y una brecha de 45 puntos respecto de LLA. Ese desempeño revalidó el “voto de gestión” con el que su entorno explica la continuidad del proyecto local.

Ejes de gestión y construcción política

Desde 2015, el esquema de Nardini prioriza obra pública, salud y seguridad, con fuerte presencia territorial. Su paso por Infraestructura bonaerense y los indicadores de imagen positiva recientes —donde aparece al tope del conurbano— alimentan la lectura de liderazgo local con proyección.

Leo Nardini, el intendente con mejor imagen del conurbano bonaerense, según CB Consultora

“Testimoniales” bajo la lupa

Su admisión de la testimonial -competir sin intención de asumir- reavivó el debate jurídico y ético. Antes de las elecciones, en una conferencia en la Universidad Católica de Córdoba, el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, calificó estas prácticas como “lesivas para la democracia” y las comparó con el transfuguismo y el clientelismo.