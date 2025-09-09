A poco más de un día luego de la victoria electoral de Fuerza Patria, el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, confirmó que no asumirá como concejal del distrito a pesar de haber resultado electo durante los comicios provinciales, afirmando que se trató de una candidatura testimonial.

"Obviamente que no", aseveró el intendente peronista durante una entrevista en Todo Noticias (TN) y agregó: "Desde el primer momento estuvo aclarado con el electorado. A la gente le explicamos que salimos a defender la gestión, contra la casta y la motosierra, y Malvinas Argentinas es vulnerado, al igual que otros distritos, por las políticas del Gobierno".

Nardini, electo como primer concejal en su partido con el 68,08% de los votos, confirmó que no asumirá la banca que obtuvo durante las elecciones bonaerenses e insistió en que el electorado sabía que se trataba de una candidatura testimonial, es decir, que no asumiría el cargo a pesar de figurar en la boleta y continuaría ejerciendo como jefe comunal.

"La gente terminó eligiendo derechos", manifestó el jefe comunal. Y amplió: "Nosotros trabajamos todos los días. En la elección de 2023 obtuvimos el 60% de los votos. Terminó la elección y no es que me guardo o no estoy. Estoy en contacto permanente, resolviendo problemas, recibiendo a los vecinos".

Tras ser el intendente más votado de los comicios, encabezando la lista de concejales de su distrito, Nardini recordó que "la gente no es tonta" y añadió: "Tenés un montón de legisladores nacionales que la gente ha votado y no saben ni quiénes son. Hay una diputada que opina sobre cómo solucionar el país, pero vive en Malvinas y nadie la conoce".

"Hay otros casos, como el de (Manuel) Adorni, que no sabemos si va a asumir o no", señaló luego, buscando un caso similar para respaldar su decisión, y agregó: "En su caso, estuvo aclarada la situación con el electorado desde el primer momento".

El intendente de Malvinas Argentinas evitó responder directamente a las críticas que le llegaron por no asumir el cargo para el que fue elegido e insistió en que quienes lo votaron buscan "a través de Fuerza Patria, poner un freno a todos los derechos que se vienen vulnerando y las políticas que no son empáticas".

"Hay que defender derechos conquistados, pero el mundo cambió y hay que discutir algunas cuestiones. (...) Acá la gente ya sabe, no está el prejuicio que muchos instalaron con la política, eso de que después de ganar una elección los dirigentes se borran", concluyó Nardini.

