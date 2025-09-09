A veces, un solo voto puede dar vuelta una elección. Fue una persona la que, con su decisión, consagró al Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) como la primera fuerza electoral de los comicios legislativos bonaerenses en la localidad de Villa Ireneo Portela, un pueblito de 379 habitantes a 27 kilómetros de Baradero, en la Segunda Sección Electoral. Y sobre esa única voluntad en el cuarto oscuro se edificó la leyenda del "soviet" de la pampa húmeda, alimentada a fuerza de memes en las redes sociales.

En Portela la izquierda ganó con el 25% y dejó en segundo lugar a Fuerza Patria, con 24,2%. De las 252 personas empadronadas para votar, apenas poco más de la mitad, el 52,39%, acudieron a las dos mesas del pueblo, en la escuela Nº 10 "Nicolás Avellaneda". Fueron 37 ciudadanos los que eligieron a la izquierda, 36 a Fuerza Patria, 32 a Unión Liberal y 17 a Potencia. En quinto lugar quedó La Libertad Avanza, con 16 votos. Este resultado bastó para desatar un huracán de memes que consagraban a Portela como la tierra prometida del trotskismo argentino.

En la red social X comenzaron a circular las fantasías sobre comunidades socialistas en la provincia de Buenos Aires:

El usuario Guille Torrent proyectó un mobiliario urbano con reminiscencias soviéticas en los caminos rurales de la provincia de Buenos Aires, con hoz y martillo como decoración.

Una cuenta con el nombre El Bregmanato Avanza eligió al referente del FIT Nicolás del Caño como inspiración para una estampita revolucionaria.

Otros usuarios jugaron con la imagen de Vladimir Lenin:

Ireneo Portela, el pueblo donde pasaba los veranos de su infancia Ernesto “Che” Guevara

Lo más curioso de este dato de las elecciones legislativas es que Ireneo Portela no es un pueblito más del horizonte bonaerense, sino un pueblo histórico donde pasó sus primeros veranos Ernesto “Che” Guevara. De hecho, las tierras sobre las que está asentado el pueblo pertenecían a la familia Guevara Lynch; el nombre de Ireneo Potela fue elegido en honor a un médico, amigo de la familia.

En la década de 1930, quien luego sería el ícono de Revolución Cubana aprendió a andar a caballo en la Estancia Santa Ana, propiedad de su abuela. Ana Isabel; hoy la estancia, que sigue en pie, fue declarada "lugar histórico" a través de una ordenanza. El padre del Che, también llamado Ernesto Guevara Lynch, escribió: "En Santa Ana conoció el alma del paisano”. En el almacén de Portela -todo un lugar turístico en sí mismo, como pulpería de campo- hay una serie de fotos que lo atestiguan y cuentan su historia.

También hay carteles que nombran una calle -más bien un camino rural- en honor al revolucionario. Y hay una anécdota que circula oralmente en Portela: que una tarde la familia Guevara Lynch salió a buscar a Ernesto, que había desaparecido. Lo encontraron -se cuenta- debajo de un puente, cebándole mate a un linyera.

En febrero de 2021, el área de Cultura de la municipalidad de Baradero inauguró un mural en honor a Ernesto "Che" Guevara en la plaza Constancio Vigil de Ireneo Portela, con la presencia de su hermano Juan Martín Guevara.

Ireneo Portela es una de las tres localidades rurales del partido de Baradero; su origen se vincula al paso del ferrocarril Belgrano, con el primer tren el 15 de enero de 1909. Se cuenta que José de San Martín y su ejército hicieron escala en una de sus postas rurales en la marcha hacia el combate de San Lorenzo. Para los porteleros, el "Che" forma parte de su relato oral al igual que San Martín. Con esta victoria de la izquierda, el pueblo sigue sumando capítulos a su historia, marcada por las acciones de personas singulares.

