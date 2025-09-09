Tras el triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, valoró la capacidad del peronismo de “construir una lista conjunta” y destacó que la estrategia de desdoblamiento impulsada por Axel Kicillof debería ser reconocida. “Nadie sobra y todos tienen algo para aportar”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Andrés “Cuervo” Larroque es un militante y dirigente político. Fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana y el Frente de Todos. Actualmente es ministro de Desarrollo de la Comunidad en la Provincia de Buenos Aires.

Estoy muy interesado en entender el futuro del peronismo. En el acto tras el triunfo, continuamente se coreaba “ahora Axel conducción”. ¿Cuál es tu propia visión de cómo tiene que ser la conducción futura del peronismo?

En principio, hubo un mensaje muy claro y contundente de la provincia de Buenos Aires al presidente Javier Milei. Y, por otro lado, viniendo de una situación de una crisis tan profunda en la política en general, pero en particular del peronismo, me parece que había un desahogo necesario por parte de la militancia en términos de la necesidad de ordenar la fuerza política.

A partir de la constitución del espacio de Fuerza Patria conformamos una opción alternativa donde colectivamente pudimos construir este triunfo que es tan importante para marcar un punto de inflexión en la política argentina, en un tiempo en el cual parecía que el peronismo estaba condenado al ostracismo y que se refundaba la ciencia política en nuestro país.

En muy poco tiempo hemos demostrado vitalidad y capacidad de reinvención. Lógicamente, el movimiento desarrolló algunas canciones de la militancia, pero creo que lo importante es que hay un espacio colectivo y una reafirmación del fenómeno político que ganó conjuntamente, pero con su estrategia, que la defendió respecto al desdoblamiento. Pudimos construir un triunfo para el peronismo que no ocurría desde hace 20 años en la sociedad.

Antes de su fallecimiento, Pepe Mujica le recomendó a Cristina Kirchner que acepte el recambio generacional y pase a ser una especie de asesora con la experiencia acumulada. ¿Cuál, a tu juicio, tiene que ser el rol de Axel Kicillof en la conducción del peronismo y cuál el de Cristina Kirchner?

Nosotros fuimos con una consigna que es la de sumar fuerzas, y creo que eso implica que todos puedan encontrar su rol. La realidad naturalmente va ordenando esas situaciones. Y es lógico que ya del 2023 para acá, viniendo de una elección muy compleja que significó una derrota nacional del peronismo, que contrastó en aquel momento con el triunfo en la provincia de Buenos Aires en el propio balotaje, Axel se transformó en un emergente en una situación de crisis muy profunda del peronismo.

Axel Kicillof en el búnker de Fuerza Patria tras el triunfo del peronismo en las elecciones provinciales del pasado domingo.

Tenemos que tomar la emergencia de Axel como algo positivo y no como un problema y potenciar su figura, no solo para entender que lo que hicimos este domingo tiene que ver con ponerle un límite a Milei, sino con la urgente e imperiosa necesidad de construir una alternativa de cara a 2027. Y todos los compañeros y las compañeras tienen un rol para aportar en ese marco. Falta mucho. Hay que poder tender lazos en términos federales con todas las provincias. Hemos hecho mucho en este tiempo en ese sentido, pero ahora se abre una etapa distinta, porque se abre una etapa de coordinación política que tiene que poder mostrarnos frente a la sociedad con capacidad de ampliar y no conformarnos con lo logrado el domingo.

Vos integraste La Cámpora desde el comienzo y sos de la generación del recambio generacional, como Axel, que nunca integró La Cámpora. ¿Es posible que el conflicto, la tensión, se produzca porque la expresidenta desee que el recambio generacional lo conduzca su hijo Máximo y La Cámpora, versus personas como vos, que comprendieron que por ahí no está el camino, y el propio Axel Kicillof? ¿Hay una disputa?

Todos tenemos que sumar y no veo situaciones insalvables o contradictorias de fondo. Sí puede haber matices en cuestiones metodológicas, pero pudimos desarrollar una lista conjunta y creo que tenemos que pensar el futuro de la misma manera. Por encima de cualquier matriz que podamos tener, hay una diferencia sustancial con lo que representa Milei, con las ideas liberales llevadas al extremo, y con esta conjunción tan polifacética que representa el Presidente. Tenemos que priorizar qué es lo que nos une. Después, por supuesto, si alguien tomó una decisión, desarrolló una estrategia y acertó, es bueno reconocer si una estrategia electoral funcionó. Nadie sobra y todos tienen algo para aportar.

De cara a 2027, es correcto que las diferencias internas dentro del peronismo son infinitesimales al lado de las diferencias con Milei. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los gobernadores, incluso los gobernadores no peronistas en Provincias Unidas, o el peronismo cordobés? ¿Es posible que haya una dificultad para poder acercar a todos esos otros pamperonistas y radicales? Para acercarse a ellos, dado que varias de esas provincias tienen un profundo sentimiento antikirchnerista, es posible que haya que tomar cierto grado de distancia del kirchnerismo y de La Cámpora.

La experiencia de Milei significó un parteaguas en las identidades políticas recientes. Estamos en un proceso de transición, de resignificación. Y en ese sentido, si queremos construir una alternativa tenemos que tener la inteligencia y la amplitud de poder convocar o encontrarnos. Hay que poder generar un espacio con sectores con los que quizás tuvimos diferencias o estuvimos distanciados, pero ahora es imprescindible poder generar esos ámbitos de acuerdo para ver hasta dónde se llega. A veces uno puede construir una coordinación más de carácter táctico en acciones circunstanciales, o después eso se puede profundizar hacia un frente electoral.

Falta mucho y todavía tenemos una elección legislativa el 26 de octubre. Pero más allá de eso, lo que no nos puede ocurrir es que el frente que constituyamos hacia futuro, con la amplitud necesaria, no tenga saldadas las cuestiones programáticas, los objetivos y las cuestiones metodológicas de funcionamiento. Lo que no nos perdonarían jamás es repetir una experiencia como nos ocurrió en 2019, donde claramente se dio la unidad para frenar el proceso macrista, pero después fue muy evidente que tuvimos dificultades para ejercer el gobierno. Eso hay que resolverlo, y se hace a partir de objetivos claros y una organización que se condiga con esos objetivos.

