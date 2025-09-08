Capitanich celebró el triunfo del peronismo en Buenos Aires: “Es el preludio del 26 de octubre”

El candidato a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich, celebró el amplio triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires y lo proyectó como un anticipo de lo que ocurrirá en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

“Es el preludio del 26 de octubre”, afirmó el exgobernador chaqueño a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde felicitó a la militancia bonaerense por lo que definió como “un ejemplo de militancia, unidad y esfuerzo compartido”.

Capitanich destacó la importancia de la decisión de adelantar los comicios en la Provincia, al considerar que se trató de “una reflexión estratégica” que contó con el consenso de distintos actores y el acompañamiento territorial necesario.

En ese marco, subrayó el liderazgo de Axel Kicillof y el rol de Cristina Fernández de Kirchner en los momentos decisivos de la campaña. También mencionó a Máximo Kirchner, Sergio Massa y Juan Grabois, a quienes ubicó como figuras centrales para consolidar la unidad.

“El peronismo no va a desaparecer nunca. Seguiremos creciendo y cada día seremos más”, enfatizó el candidato a senador, quien atribuyó el triunfo a la combinación de unidad política y humildad en la acción.

Proyección hacia octubre

Capitanich sostuvo que “el pueblo percibe muy bien las circunstancias del destino” y que el desafío de la dirigencia es “no defraudar esa confianza popular”. En ese sentido, definió la victoria bonaerense como un impulso clave para encarar la etapa final de la campaña nacional.

Fuerza Patria se impuso con el 47,25% de los votos, frente al 33,72% de La Libertad Avanza, marcando una diferencia superior a los 13 puntos. Además, la coalición peronista ganó en seis de las ocho secciones electorales de la provincia.

Para Capitanich, este resultado envía un mensaje claro de cara a los comicios nacionales: “Seguiremos creciendo”, insistió, convencido de que el respaldo popular alcanzado en Buenos Aires marcará el pulso político hacia el 26 de octubre.