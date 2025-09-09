martes 09 de septiembre de 2025
ECONOMIA
Endeudamiento

El FMI salió a respaldar al Gobierno de Milei tras la derrota en la provincia de Buenos Aires

El espaldarazo político que llega desde el exterior, en un momento de gran incertidumbre para el gobierno de Javier Milei, se dio por medio de la vocera del organismo en su cuenta de X. El mensaje fue velozmente "repostado" por Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía.

Julie Kozack, directora de comunicación del FMI en conferencia de prensa.
Julie Kozack, directora de comunicación del FMI en conferencia de prensa. | Captura de Video

La portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, expresó que "el personal del FMI mantiene un estrecho trabajo con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país".

"Respaldamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del esquema cambiario y monetario del programa, así como su adhesión continua al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación", añadió en un posteo en la red social X.

También te puede interesar
En esta Nota