Martín Redrado: “El partido se juega en el terreno cambiario”

Martín Redrado, economista que presidió el Banco Central entre 2004 y 2010, advirtió que “con el equilibrio presupuestario no alcanza, es una condición necesaria pero no suficiente” y remarcó que la Argentina necesita una agenda de empleo, exportaciones e infraestructura que le devuelva previsibilidad a la economía. "Para que la macro esté sólida, no solo necesitás una pata fiscal como la tenés, sino también una pata cambiaria que le dé previsibilidad al sector privado en materia de cuál va a ser el tipo de cambio y la evolución del tipo de cambio hacia el futuro" sostuvo Redrado en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Martín Redrado, economista, presidente de la Fundación Capital desde hace un cuarto de siglo. Fue presidente del Banco Central en el año 2004 al año 2010, vicecanciller previamente entre 2002 y 2004, presidente de la Comisión de Valores entre 1991 y 1994 y, desde fines de 2022 hasta fines de 2023, fue secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Estábamos recién escuchando que la bolsa en Estados Unidos, después de caer más de 20%, hoy mejoró dos puntos. Pero, ¿qué significa esta caída del valor de los activos? ¿Qué comparación podemos hacer con la caída que hubo en agosto del año 2019, cuando pierde las PASO el presidente Macri camino a su reelección? ¿Hay algún punto de contacto? ¿Y cómo creés que al mismo tiempo va a evolucionar esto de aquí a octubre?

Yo creo que el partido se juega más en el terreno cambiario que en el terreno del precio de los activos. Hay dos años por delante de este gobierno y, por lo tanto, no estamos frente a un cambio inexorable de régimen como ocurrió en las PASO de 2019. De aquí a los próximos 33 días, hasta la elección del 26 de octubre, a mi entender y al entender de nuestro equipo de Fundación Capital, el partido se juega en si el tipo de cambio llega al techo de la banda, que a nuestro juicio va a buscar esa tendencia, probablemente lo toque antes o, si el gobierno logra o el equipo económico logra sus objetivos, lo toque después, pero, la reacción que va a haber y qué previsibilidad va a tener la política cambiaria hacia adelante.

Haciendo, por supuesto, un zoom en los temas más coyunturales, en los temas más de lo que se necesita en la Argentina hacia adelante, está claro que con el equilibrio presupuestario no alcanza, que es una condición necesaria pero no suficiente, y que Argentina necesita hacia adelante una agenda productiva de empleo y de exportaciones que esté basada en transformaciones impositivas, de una nueva política exportadora que plantee un esquema transaccional de poder reducir barreras arancelarias y no arancelarias que hay hoy en el mundo para la Argentina; y que hay una nueva oportunidad por lo que Argentina puede ofrecerle hoy al mundo en materia de nuevas cadenas de suministro y cadenas de suministro que sean confiables. Una nueva política también en materia de infraestructura, tanto física como digital, financiada por organismos multilaterales de crédito y que vaya directamente a las provincias.

Y una agenda federal, que le devuelva a las provincias los recursos que durante mucho tiempo se les ha sacado y es el menor nivel de coparticipación histórica. Estamos en el 30% de distribución de impuestos coparticipables. Esto ya viene de antes de este gobierno, pero sin duda es un tema que hay que replantear. Es decir, una agenda que yo planteo en estos cuatro vectores: impositivo, exportador, infraestructura y federal, pero que, por supuesto, debe atender a estos problemas de empleo, estos problemas productivos que tiene Argentina y, en definitiva, una agenda de crecimiento y desarrollo que se debe basar sobre el equilibrio presupuestario, pero debe construir a partir de esto.

Me resultó curioso: vos hablaste de 33 días. Vos fijate la diferencia, entre el economista y los periodistas políticos. Nosotros hablamos hoy de 48 días. Ayer eran 49, pero vos estás hablando de los días que va a haber mercado, es decir, de los días hábiles.

Exactamente. Tomando los feriados, estoy tomando los días en que hay mercado y los días donde se juega el partido cambiario.

La pregunta es: ¿vos creés que llega? O sea, que en algún momento llega al techo de la banda y logra, con los mil y pico de millones que tiene disponibles, poder llegar a las elecciones de octubre.

Bueno, eso es lo que tiene la Tesorería, y otro es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el fondo, dice que de los 14.000 millones de dólares que ya ha recibido en términos de préstamo la Tesorería y que lo ha intercambiado por lo que le debía el Banco Central. Hoy el Banco Central tiene por lo menos 14.000 millones de dólares que han sido, en definitiva, dentro del acuerdo con el Fondo Monetario. Y lo que marca ese acuerdo es que en el techo de la banda, el Banco Central está autorizado a vender.

¿Cuánto de esos 14.000 millones de dólares se pueden poner en juego? Bueno, eso es lo que está por verse, si realmente toca el techo de la banda. Es decir, no hay que tomar solamente lo que pueda gastar como pasó la semana pasada el Tesoro, que bajó sus tenencias de 1750, hoy tiene 11 millones, que es muy poco. Y en definitiva también nuestra recomendación de Fundación Capital es que no gaste en el mercado oficial de cambio hasta que toque el techo de la banda y que ahí utilice todo el herramental que tiene disponible. Incluso mostrar realmente que el préstamo del fondo está también para equilibrar y para respetar las bandas cambiarias. Así que ahí está el verdadero examen. Cuando toque el techo de la banda, ¿cuánto de los fondos líquidos que le ha prestado el Fondo Monetario se pueden utilizar para vender en el mercado cambiario?

Si vos estuvieras al frente del Banco Central, como ya lo estuviste, entiendo bien que vos decís: “Yo dejaría que llegue al techo de la banda sin gastar un solo dólar de lo que tiene la Tesorería”. Si así se hiciese, a lo mejor podría llegar al techo de la banda, no sé, la semana próxima. En ese caso, vos lo que decís: en ese momento, como decía Maquiavelo, todo el mal junto y todo el bien de a poco. En ese momento pongo todos los dólares juntos.

Sí. Yo lo decía también la semana pasada, antes de que pasara todo esto, que mi recomendación es: cuando vos tenés un momento de tensión cambiaria, y sobre todo con el uso y abuso que se ha hecho de la tasa de interés, que eso también obviamente tiene un impacto sobre una economía que ya estaba frenada, era que el Banco Central pusiera una oferta de 5000 millones en el techo de la banda, que ya mostrara que tenía el poder de fuego suficiente y que iba a jugar fuerte. Por mi experiencia, y también por haber trabajado en otras, asesorando a otros bancos centrales en crisis cambiarias, siempre lo que ocurre en estos momentos de tensión es,algo que quizás es muy gráfico de aquella película del futbolista de fútbol americano, en donde su coach le dice que le va a llegar un contrato. Es una película que protagonizó Tom Cruise, y que le dice: “Te va a llegar un contrato por millones de dólares.” Y en un momento el jugador de fútbol le dice: “Mostrame el dinero".

Y bueno, lo que ocurre por lo menos en mi experiencia, es que en un momento el mercado dice: “Mostrame el dinero, mostrame que tenés realmente la capacidad de poder domar este potro.” Por lo tanto, mostrar que en el techo de la banda se tienen suficientes recursos como para que el mercado no dude que no se puede traspasar ese techo. A mi juicio hubiera sido favorable mostrarlo hace dos o tres semanas, y eso hubiera descomprimido la tasa de interés. Ahora, en esta circunstancia en la que estamos, está claro que hay que jugar todas las fichas al techo de la banda. O, la otra opción, que sin duda sería un gol en contra para el equipo económico, es dejar directamente flotar y salir de las bandas cambiarias, lo que le daría una dosis de imprevisibilidad a la política cambiaria. Y eso es otro de los factores que juega desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista del programa económico futuro para que la macro esté sólida, no solo necesitás una pata fiscal como la tenés, que esté, suficientemente sólida, sino también una pata cambiaria que le dé previsibilidad al sector privado en materia de cuál va a ser el tipo de cambio y la evolución del tipo de cambio hacia el futuro.

Escuchándote, infiero de que el gobierno parecería tener las herramientas para cruzar estos 33 días hábiles de mercado, descontados los feriados y los fines de semana y llegar a las elecciones de fin de octubre, ¿qué sucede después? Y no solamente qué sucede, sino si vos estuvieras en lugar de los que tienen que tomar las decisiones, ¿qué harías después de las elecciones, por ejemplo, con el mercado cambiario?

No, a mi juicio hay que trabajar en un esquema de política anticíclica. Aquí se perdió una oportunidad de acumular reservas en los tres meses donde tuviste 10,850 millones de dólares que el campo liquidó. Entonces, hoy estaba mirando el stock pendiente en términos de soja y de otros cultivos en donde todavía hay resto para el campo para poder liquidar; con lo cual, el equipo económico tiene que empezar un esquema de acumulación de reservas. En algún momento, cuando se tienen reservas suficientes, es ir hacia una libre flotación. No va a ser el momento, es decir, hay que hacerlo desde fortaleza y no desde debilidad. Pero siempre digo: la política cambiaria no hay que tomarla en forma aislada; sino que Argentina necesita una verdadera reforma impositiva que baje los costos impositivos que hoy tienen las empresas argentinas.

Y para esto se necesita blanquear un 50% de la economía que está en negro, generando, por ejemplo, una reducción de impuestos al trabajo que permita incorporar nuevos trabajadores y de esta manera ir resolviendo los problemas de informalidad. La Argentina tiene que trabajar en dos vías: en bajar impuestos y en ampliar la base de tributación, es decir, que haya más argentinos que paguen menos impuestos, en una política exportadora que permita aranceles en países que tienen producciones complementarias a las nuestras. Hoy el mundo es absolutamente transaccional; nada se da a cambio de nada. Nosotros hemos bajado aranceles sin tener reciprocidad. Eso debe cambiar. Debemos sí bajar aranceles a aquellos países que le reducen aranceles a la producción nacional.

Hoy se está dando una reconfiguración de cadenas de provisión, de cadenas de suministro en el mundo y, por lo tanto, hay una oportunidad para Argentina con inteligencia productiva de dónde están esas oportunidades. En materia también de infraestructura tenemos acá al presidente del BID; hay que aprovecharlo para que trabaje con los gobernadores en el desarrollo de infraestructura física y de infraestructura digital. Es decir, una agenda que nos haga más competitivos, y todo eso entonces va a influenciar sobre el tipo de cambio para generar más dólares de exportación, más dólares de inversión, más dólares que salgan del colchónque están acá en la Argentina, y que eso entonces nos permita retroalimentar una estabilidad cambiaria.

¿Qué pasa con la tasa de interés pasada la elección?

Si mostrás que tenés poder de fuego como para mantener las bandas cambiarias, va a disminuir la presión sobre el tipo de cambio y eso va a permitir una reducción brutal de las tasas de interés. Es insostenible tener tasas de interés de 40 puntos reales positivas. Por lo tanto, es indudable y, a mi juicio, debiera hoy plantearse una oferta fuerte en el techo de la banda que permitiera empezar a bajar y a aflojar la tasa de interés. Este juego que entró el equipo económico después de un desarme muy desordenado de las letras fiscales de liquidez el 10 de julio es ahí cuando se dispara el problema de mayor tensión sobre el dólar por no haber acumulado en la época de vacas gordas, en los meses de abril, mayo y junio, y por haber generado un exceso de liquidez sobre los bancos que se transmitió al mercado de los fondos de inversión; y eso generó tensión cambiaria y empezamos con este juego de dólar y tasas que realmente es letal para la producción argentina. Mostrando previsibilidad cambiaria tiene que bajar a niveles razonables la tasa de interés, a lo que estaba previo al mes de julio de este año.