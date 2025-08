Ingresó el desembolso del FMI y las reservas del Banco Central superaron los US$ 43.000 millones

Las reservas del Banco Central alcanzaron los US$ 43.023 millones tras el desembolso de US$ 2.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

De esta manera las reservas superaron el nivel que tenían en enero de 2023, cuando se ubicaban en US$ 43.115 millones de dólares. En los próximos días, el Tesoro deberá erogar US$ 824 millones en concepto de intereses y comisiones al FMI.

En su primera revisión del programa acordado con Argentina, el FMI le dio un fuerte respaldo a la Argentina al relajar la meta de acumulación de reservas internacionales.

Jubilaciones, AUH y subsidios, eje del súper ajuste adicional que reclama el FMI para mantener la deuda “sostenible”

El acuerdo original establecía que el Banco Central debía cerrar 2025 con reservas netas positivas por US$ 2.400 millones. Ahora, con la flexibilización, se le permitirá a Argentina tener un saldo negativo de US$ 2.600 millones, lo que representa una diferencia de US$ 5.000 millones a favor del país.

Además, el organismo suspendió la revisión del tercer trimestre que debía realizarse entre octubre y noviembre, y confirmó que recién volverá a analizar la economía en detalle el próximo año.

Alivio para una meta clave que debe cumplir el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que este nuevo cronograma sería "mucho más compatible con la evolución de la macro" y "muy bien recibido por el mercado". Según el equipo económico del Banco Provincia, la nueva meta de acumulación de reservas hasta diciembre, de US$5.000 millones, si bien es "exigente", es "menos que antes".

"La acumulación de reservas se acelerará aún más a partir de 2026 y se espera que alcance los objetivos originales del programa para finales de 2027", indicaron los técnicos del FMI en su informe.

