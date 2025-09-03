Melconian: “El Gobierno metió adentro las pelotas que iban afuera”

Con su estilo frontal y sin vueltas, Carlos Melconian volvió a dejar una frase que hará eco en la discusión económica. “El Gobierno metió adentro las pelotas que iban afuera”, disparó este miércoles al analizar los errores en la política cambiaria y monetaria del oficialismo durante su disertación en la cumbre Somos Pyme, realizada en el Centro de Convenciones del Hotel Quorum, en Córdoba.

El ex titular del Banco Nación advirtió que hubo un “apresuramiento” en desarmar el cepo cambiario y que hoy eso se refleja en una presión extra sobre el dólar. “Los números muestran un problema de precio en el régimen cambiario, con una demanda excedente de dólares por turismo, tarjetas o ahorro”, señaló en diálogo con Cadena 3.

Al mismo tiempo, criticó la política monetaria por haber generado tasas de interés “exorbitantes” que afectan a bancos, empresas y personas. “El problema monetario no genera la demanda de dólares, pero sí creó un problema con las tasas”, subrayó.

Para Melconian, la clave pasa por “deslinkear lo monetario de lo cambiario” y encarar los ajustes con “humildad”. Y, aunque concedió un voto de confianza a quienes están a cargo de la gestión, no dejó de remarcar que los desequilibrios actuales son responsabilidad de las propias decisiones del Ejecutivo.

El economista fue uno de los oradores más aplaudidos de la jornada, donde más de mil empresarios de pequeñas y medianas empresas siguieron atentamente su análisis.