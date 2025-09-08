Dolor en el Caso Chirino: murió el padre del militar que falleció en Paso de los Libres en un "ritual" iniciación

Una nueva y trágica noticia sacude el caso del subteniente Matías Ezequiel Chirino, el militar que murió en la localidad correntina de Paso de los Libres en un brutal ritual de iniciación. Su padre, Ezequiel Chirino, quien llevó adelante una incansable lucha por la justicia para su hijo, falleció luego de sufrir un accidente de tránsito.

Ezequiel había sufrido un accidente el pasado 11 de agosto. Cuando se trasladaba en su auto Ford Fiesta, participó de un choque en cadena en la Ruta 8.

Tras el siniestro, Chirino fue derivado al hospital San Antonio de Padua con serias lesiones en el pecho.

El deceso del padre de Matías llega en un momento crucial, ya que la familia se encontraba a la espera del fallo de la Cámara de Casación, un paso legal que busca ajustar las condenas impuestas y revertir las absoluciones del juicio realizado en Corrientes.

La lucha del padre y la causa por la muerte de su hijo

El juicio por la muerte de Matías Chirino resultó en una condena de 8 años de prisión para seis militares, acusados de "abandono de persona" y "abuso de autoridad". Los condenados fueron los capitanes Rubén Ruiz, Claudio Andrés Luna y Hugo Reclus Martínez Tárraga; el teniente Exequiel Emanuel Aguilar; el teniente primero Darío Emanuel Martínez; y el subteniente Luis Facundo Acosta.

En tanto, el teniente Franco Damián Grupico, el subteniente Gerardo Sebastián Bautista y la subteniente Claudia Daniela Cayata, resultaron absueltos.

Durante los alegatos, la fiscalía describió la brutalidad del ritual de iniciación en el Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, donde los jóvenes fueron forzados a realizar ejercicios extenuantes, ser sumergidos en una pileta con agua fría y obligados a ingerir grandes cantidades de alcohol.

Los detalles del “abandono de persona” que terminó en tragedia

La fiscalía sostuvo que los oficiales "jugaron a la ruleta rusa con la vida de las víctimas" y que el estado de intoxicación de Matías le impidió vomitar. La acusación se centró en el abandono: "Lo que podemos concluir es que no les importó en absoluto la vida de Chirino”, sentenció el MPF.

Una autopsia posterior confirmó que Matías murió por asfixia por autoaspiración, con un alto nivel de alcohol en sangre. La justicia determinó que, después de quedar inconsciente, fue dejado solo y sin asistencia.

Un final sin el fallo de la Casación

El fallecimiento de Ezequiel Chirino representa un duro golpe para la familia, que había depositado su esperanza en la resolución de la Casación para conseguir penas más severas y llevar a la justicia a todos los involucrados en la muerte de su hijo.

La muerte del padre, antes de que el proceso legal culmine, deja un vacío en la incansable lucha que mantuvo por casi tres años.

La tragedia que recrudece el dolor de la lucha por la Justicia

La muerte de Ezequiel Chirino es un recordatorio de que la búsqueda de justicia para las víctimas de crímenes no solo es un proceso legal, sino una batalla emocional y física para las familias. Su fallecimiento sin haber presenciado el fallo definitivo de la causa de su hijo subraya la lentitud del sistema judicial y el costo humano que esta demora implica.