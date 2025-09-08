Denuncia cruzada en Taco Pozo: un comisario apartado acusa ahora a un juez de abuso de autoridad

El conflicto institucional en Taco Pozo sumó este domingo un nuevo capítulo. El comisario principal Daniel Augusto Melchiori, apartado de su cargo semanas atrás tras un escándalo con médicos voluntarios, presentó una denuncia contra el camarista Rodolfo Gustavo Lineras, titular de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña.

Según la presentación, Melchiori acusa al magistrado de abuso de autoridad y mal desempeño por haber dictado una cautelar que le impuso mantenerse a 500 metros de distancia, por seis meses, de funcionarias judiciales y una vecina. El policía sostuvo que la medida es “injustificada, arbitraria e imposible de cumplir”, ya que lo obliga a permanecer casi recluido en su casa, sin poder realizar compras o trasladar a su hija.

La denuncia quedó en manos de la Fiscalía N°1 de Sáenz Peña, a cargo de Luis César Collado, y fue vinculada al expediente “Asociación Civil Todo por Todos s/ hábeas corpus colectivo, preventivo y reparador”.

El trasfondo del conflicto

El exjefe policial argumentó que la resolución judicial está atravesada por vínculos políticos y personales del magistrado con las abogadas que impulsaron la medida. Aseguró incluso que, tras la restricción, mantuvo contactos con una jueza de paz de la zona, lo que, según él, demuestra la falta de sustento de la prohibición.

En su descargo, Melchiori repasó su trayectoria en causas de narcotráfico y contrabando, pero alertó que ahora se siente “desprotegido” porque le retiraron el arma reglamentaria. “Hago responsable al juez de cualquier ataque contra mí o mi familia”, advirtió.

Antecedentes y contexto

La denuncia se da en un clima de fuerte tensión entre sectores del Poder Judicial y la Policía en el interior chaqueño. El juez Lineras ya había tomado decisiones polémicas, como la clausura de un pabellón penitenciario y medidas cautelares ambientales, cuestionadas por el oficialismo provincial.

Por su parte, Melchiori arrastra un historial cargado de acusaciones: detenciones arbitrarias, violencia contra funcionarias y médicos, hostigamiento a subordinados y presuntas conductas bajo los efectos del alcohol durante procedimientos. El caso más reciente, que derivó en su apartamiento, fue la agresión a un chofer y la detención sin fundamentos de una médica cordobesa durante un operativo solidario de salud.

El Ministerio Público deberá ahora analizar si la denuncia contra Lineras tiene fundamentos o si se trata de una estrategia defensiva en medio de los múltiples procesos que enfrenta Melchiori.