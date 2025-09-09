Un automovilista atropelló y mató a un joven ciclista de 30 años este domingo en la esquina de Arenales e Iglesias en el barrio Villa Iglesias de José C. Paz. Horas más tarde se entregó a la Policía, luego de una intensa búsqueda.

La víctima fue embestida por un conductor que circulaba en contramano, luego de compartir un almuerzo con su familia. Tras el impacto, el chofer pasó por encima del ciclista, lo arrastró algunos metros y lo dejó agonizando en la calle.

Los vecinos corrieron a auxiliarlo, pero el hombre falleció en el lugar por las graves heridas. El conductor, lejos de asistir a la víctima, se subió nuevamente al vehículo y escapó a toda velocidad.

Dentro del auto también se encontraba una pasajera, que pidió bajarse para correr hacia los vecinos, advertir lo que sucedió y realizar la denuncia. Horas más tarde, y tras un intenso operativo que incluyó el seguimiento de cámaras del COM y el aporte de vecinos que registraron la patente, el acusado decidió entregarse a la Policía, consciente de la repercusión del caso.

En medios televisivos, su madre, Susana, expresó entre lágrimas: “Era un excelente padre, un excelente hijo, un excelente amigo. Vivía para su familia, me piden justicia”. Finalmente, el conductor quedó detenido y a disposición de la Justicia, por lo que la fiscalía interviniente analiza las pruebas para imputarlo por homicidio agravado.

