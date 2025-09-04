Resistencia: cayó un joven acusado de un homicidio en Uruguay tras un encuentro pactado por una app

Un joven de 22 años fue detenido en Resistencia en las últimas horas, acusado de haber cometido un homicidio en Montevideo tras una cita pactada a través de una aplicación de contactos. La captura se concretó en un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA), en coordinación con Interpol, que había emitido un pedido de detención internacional el pasado 7 de junio.

La víctima fue identificada como Yanger José Sánchez Pérez, venezolano de 31 años, licenciado en Recursos Humanos. Su cuerpo apareció en su departamento de la capital uruguaya: estaba atado boca abajo a una cama y murió por asfixia mecánica, según determinó la autopsia.

El sospechoso, oriundo de Corrientes e identificado con las iniciales G.A.M., habría ingresado al domicilio cerca de las 16 y se retiró menos de una hora después, según reconstruyeron los investigadores con registros de cámaras de seguridad. Antes de irse, cargaba con una mochila.

Inteligencia y captura

Tras el pedido de cooperación del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal N.º 42 de Montevideo, la PFA desplegó tareas de inteligencia, ciberpatrullaje y vigilancia para dar con el prófugo. Los indicios lo ubicaron en la capital chaqueña, donde finalmente fue arrestado.

El operativo se realizó sobre la avenida Carlos María de Alvear al 400. El joven se desplazaba en bicicleta cuando fue interceptado por los agentes. Al momento de la detención, llevaba consigo una mochila, un celular y un destornillador, elementos que quedaron secuestrados.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 2 de Resistencia, a cargo del juez Ricardo Alcides Mianovich, bajo la imputación de homicidio agravado. En los próximos días se resolverá su extradición a Uruguay, donde deberá enfrentar el proceso judicial por el asesinato.