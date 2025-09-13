Thiago Medina, ex Gran Hermano, está en terapia intensiva y le extirparon el bazo

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, continúa internado en el Hospital de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega, en la Unidad de Terapia Intensiva, luego de que le extirparan el bazo tras un fuerte accidente de tránsito mientras circulaba en moto por la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez. "Presenta lesiones el torax y le extirparon el brazo" informó su expareja, Daniela Celis.

La mediática comparte la evolución del padre de sus hijas en sus redes sociales y pidió cadenas de oración. Según explicó su ex pareja, el jóven debió ser operado y se encuentra “estable”.

El mediático sufrió serias lesiones en la región torácica, especialmente en riñones e hígado. “Thiago está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”, reveló la expareja en sus redes sociales.

"Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo", agregó, y pidió "respeto por al familia en este momento delicado".

