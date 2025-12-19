El estreno más esperado del 2026: cuándo llega Bridgerton 4 a la pantalla de Netflix

A comienzos del 2026, Netflix irrumpirá en la oferta audiovisual con el estreno de la cuarta temporada de Bridgerton. El eje de la nueva entrega estará puesto en el segundo hijo de la familia, caracterizado por su espíritu libre y su marcada resistencia a las convenciones sociales. El plan original de la reconocida plataforma de películas y series, es adaptar los ocho libros de la saga literaria, que promete volver a dominar las pantallas.

El encanto de su enfoque moderno, la opulenta representación de época, la musicalización, tendencias de moda, decoración y la diversidad de su elenco, cautivaron a los usuarios de todo el mundo. Incluso su precuela, La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, tuvo un gran éxito, dominando el Top 10 Global.

La primera parte de Bridgerton 4 se estrenará en Netflix el 29 de enero de 2026 y estará compuesta por los cuatro episodios iniciales. Mientras que la mitad restante, estará disponible a partir del 26 de febrero del año próximo.

Netflix estrenará Bridgerton 4

Ambientada en la Londres del siglo XIX, “Bridgerton” combina tramas de amor, poder y escándalo con una estética moderna y una banda sonora que reinterpreta clásicos del pop en clave instrumental.

A través de Bridgerton 4, Shondaland, la productora liderada por Shonda Rhimes, reafirma su apuesta por el romanticismo diverso y el empoderamiento femenino, manteniendo la esencia del universo Bridgerton: lujo, pasión y secretos que se revelan entre valses y miradas prohibidas.

La trama de Bridgerton 4: matrimonio, Benedict y su espíritu bohemio

La cuarta parte aspira a cambiar su perspectiva sobre el matrimonio. La cuarta entrega explorará la vida de Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson. Conocido por su espíritu bohemio, Benedict se mostró a lo largo de las temporadas anteriores muy reacio a comprometerse, a diferencia de algunos de sus hermanos.

Todo comenzará tras un inesperado encuentro en un baile de máscaras con una intrigante mujer que capturará su atención, y transformará su visión de la vida y el compromiso.

Cuándo se estrena Bridgerton 4 en Netflix

La historia de Benedict y Sophie es, según los lectores, una de las más queridas de la saga. Inspirada en el arquetipo de “La Cenicienta”, narra el encuentro entre un aristócrata rebelde y una joven de origen humilde, que oculta su identidad tras una máscara plateada. Un amor imposible que desafía las jerarquías sociales y los prejuicios de la época.

