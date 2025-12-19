El misterio de época vive un nuevo auge en Netflix y en enero de 2026 sumará un nuevo título con el estreno de la serie Agatha Christie: Las siete esferas. Crímenes elegantes, escenarios de lujo y enigmas clásicos vuelven a ocupar un lugar central en la plataforma, que reúne varias producciones ambientadas en el pasado y atravesadas por intrigas donde todos los personajes pueden ser sospechosos.

Estas historias se caracterizan por desarrollarse en contextos cerrados y socialmente rígidos, como mansiones, barcos de lujo o comunidades exclusivas, donde un crimen irrumpe y altera un orden aparentemente perfecto. La ambientación histórica no es solo decorativa, sino que funciona como una pieza clave del suspenso.

En este tipo de relatos, el atractivo no reside únicamente en la resolución final, sino también en el recorrido. Pistas sutiles, diálogos cargados de tensión y personajes atravesados por secretos construyen un suspenso que avanza de manera gradual, apelando más a la observación que a la acción.

Si bien muchas de estas producciones no adaptan directamente novelas de Agatha Christie, sí retoman elementos centrales de su legado, como el crimen elegante, las jerarquías sociales marcadas y la pregunta constante sobre quién dice la verdad. Dentro del catálogo de Netflix, varias series y películas recuperan ese espíritu y se consolidan como opciones ideales para los amantes del misterio clásico.

Series de época en Netflix con misterio al estilo de Agatha Christie

Una de las propuestas más representativas es Alta Mar (2019), ambientada en un transatlántico de lujo que viaja de España a Brasil en los años 40. La historia comienza con un asesinato inexplicable, ya que la víctima no figura en la lista de pasajeros. A partir de ese hecho, salen a la luz secretos, identidades ocultas y vínculos inesperados entre los viajeros, en un espacio cerrado donde nadie queda fuera de sospecha.

Otra serie que combina época, intriga y sofisticación es La ley según Lidia Poët (2023). Situada en el Turín de finales del siglo XIX, sigue a la primera mujer abogada de Italia mientras investiga crímenes complejos. La producción se destaca por su vestuario, la ambientación en palacios italianos y un enfoque deductivo que dialoga con el misterio clásico.

"La ley según Lidia Poët" tiene 12 capítulos divididos en dos temporadas.

La caída de la Casa Usher (2023) aporta una mirada más oscura al género. Con una ambientación gótica y atemporal, retrata la decadencia de una familia poderosa tras una serie de muertes misteriosas. Mansiones, herencias y secretos familiares sostienen un relato atravesado por el peso del pasado y las consecuencias del poder.

En una línea más introspectiva, Alias Grace (2017) reconstruye un crimen ocurrido en el siglo XIX dentro de una casa acomodada. A través de interrogatorios y recuerdos fragmentados de una empleada doméstica acusada de asesinato, la serie explora la verdad, la manipulación y las apariencias sociales de la época.

Por su parte, The English Game (2020) se sitúa a fines del siglo XIX en los círculos de la aristocracia y la naciente burguesía inglesa. Aunque el eje central es el fútbol, las tensiones sociales, los secretos y los conflictos de poder construyen un clima de intriga propio del drama de época.

Películas de época en Netflix con crimen, lujo y enigmas elegantes

Dentro del catálogo de películas, Rebecca (2020) es una de las más emblemáticas. Ambientada en una imponente mansión inglesa en los años 30, sigue a una joven que se casa con un viudo adinerado y queda atrapada en la sombra inquietante de su primera esposa. El misterio se construye a partir del silencio, los secretos familiares y una tensión psicológica sostenida por el lujo del entorno.

Otra propuesta es Los crímenes de la academia (2022), ambientada en 1830. La historia sigue a un detective cansado que investiga un asesinato macabro en la Academia Militar de West Point. Con una estética sobria e invernal, la película desarrolla una investigación analítica junto a un joven cadete que luego será conocido como Edgar Allan Poe.

El costado más aventurero del misterio de época aparece en Enola Holmes (2020), ambientada en la Inglaterra victoriana. La trama combina investigación, enigmas y conspiraciones en un contexto social marcado por las diferencias de clase y el rol de la mujer, mientras la protagonista busca a su madre desaparecida.

"Enola Holmes" es protagonizada por Millie Bobby Brown.

La historia continúa en Enola Holmes 2 (2022), que profundiza el tono detectivesco y vuelve a situar la acción en el Londres del siglo XIX. La investigación de una joven desaparecida lleva a la protagonista desde los barrios más humildes hasta los entornos de poder y privilegio, desentrañando una red de corrupción en la alta sociedad.

