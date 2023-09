Mike Flanagan asumió el desafío de rodar un clásico de terror de Edgar Allan Poe

Como si estuviera predestinado al terror, Mike Flanagan nació, en 1978, en Salem, Massachusetts, ciudad donde tuvieron lugar los infames juicios por brujería, en el siglo XVII, que luego alimentaron varias narrativas populares con tónica terrorífica. Y que sobre todo Arthur Miller universalizó con su obra de teatro, Las brujas de Salem, como metáfora de lo nefasta que fue la persecución macartista.

La caída de la Casa Usher, la nueva serie de Mike Flanagan.

Si bien había dirigido varias películas antes, podría decirse que el año en el que Mike Flanagan empezó a perfilarse como uno de los referentes del terror contemporáneo, fue 2017, cuando se estrenó Gerald’s Game (El juego de Gerald), su primer trabajo con Netflix, basada en la novela homónima de Stephen King. El famoso escritor elogió la adaptación de Flanagan, utilizando tres de los epítetos más codiciados por cualquier realizador del género: "Es hipnótica, horripilante y terrorífica", dijo. Y, con esas tres palabras, le terminó de abrir la cancha a un nuevo maestro.

El terror de una casa embrujada, según Mike Flanagan.

Antes había dirigido la película Absentia, en 2011, después realizó Oculus, en 2013; le siguieron Hush (Silencio), en 2016; Before I wake (Somnia: antes de despertar); y Ouija: Origin of Evil (Ouija: el origen del mal”). Con La maldición de Hill House, basada en la novela de Shirley Jackson, Mike Flanagan empezó una relación con Netflix muy prolífica: The Haunting of Bly Manor, basada ligeramente en Otra vuelta de tuerca, de Henry James; Misa de Medianoche; y El club de la medianoche. Su nueva producción La caída de la Casa Usher, basada en varios cuentos de Edgar Allan Poe, entre ellos uno de sus más célebres, homónimo de la serie.

¿Hay una narrativa del terror en la literatura argentina?

La caída de la Casa Usher

En una entrevista reciente con The Wrap, Mike Flanagan se refirió en estos términos a su nueva propuesta: “Mi forma favorita de describirlo es como si La maldición de Hill House fuera una especie de cuarteto de cuerdas; La maldición de Bly Manor una pieza delicada y hermosa de música clásica para piano; y La caída de la Casa Usher fuera metal pesado”. Con esa analogía musical queda bastante claro qué esperar en cuanto a la tónica de este nuevo trabajo. No es una tarea fácil. Pero justamente la carrera de Flanagan está signada por atreverse a los clásicos del género, entendiendo que la osadía y el respeto pueden tranquilamente convivir en una adaptación.

MIke Flanagan nació en Salem, donde en el siglo XVII se hicieron los infames juicios por brujería.

Mike Flanagan arma equipos sólidos que responden de manera contundente a los desafíos narrativos que suele proponerse. En este caso, el gesto de trabajar con uno de los cuentos más canónicos del terror, puso en estado de alerta a los amantes del género. La adaptación, que desde el tráiler se manifiesta como traducida a la contemporaneidad, pone en escena a la familia Usher, encabezada por los despiadados hermanos Roderick y Madelaine Usher cuya empresa, Fortunato Pharmaceuticals los fue posicionando como un clan poderoso y rico. En ese contexto que así planteado recuerda al éxito de Succession, los miembros de la familia empiezan a morir en circunstancias horribles. El padre de familia, Roderick Usher, debe enfrentar esta situación, en la que su pasado converge con su presente.

¿Cuál fue la última serie de terror que elogió Stephen King?

Carla Gugino vuelve a colaborar con Mike Flanagan, interpretando a Verna, una mujer que los hermanos conocieron en su juventud y que viene a cobrarse algunas deudas. “Es una locura de la mejor manera posible”, declaró la actriz en una reciente entrevista. “Tiene mucho humor negro, pero también toca el alma. Hay un elemento fantástico y sobrenatural en la historia, y Verna es la manifestación de eso. Se podría decir que ella es la ejecutora del destino o la ejecutora del karma”.

Mike Flanagan y su mujer Kate Siegel.

Además, el elenco incluye a Bruce Greenwood, Mary McDonnell y Mark Hamill y Kate Siegel, esposa del director. Carl Lumbly aparece como C. Auguste Dupin, el investigador de los cuentos policiales de Edgar Allan Poe. Esta inclusión es una de las más osadas: deliberadamente, Flanagan entremezcló los mundos de los cuentos del autor que, bajo la matriz de la historia de Usher, es una suerte de homenaje a la narrativa fundacional del cuento moderno. La serie se estrena en octubre próximo y contará con ocho episodios, de los que Mike Flanagan dirigió la mitad, el resto lo hizo su colega, Michael Fimognari.

EI / ED