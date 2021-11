La última "Bruja de Salem", acusada de pactar con el Diablo, será exonerada 300 años después

Un vasto grupo de políticos, historiadores y estudiantes estadounidenses se unió para limpiar definitivamente el nombre de la última mujer declarada culpable de brujería en Salem (Estados Unidos) y está cerca de lograr su propósito.

La senadora demócrata Diana DiZoglio, de Methuen (estado de Massachusetts) oyó el reclamo y presentó una legislación para limpiar el nombre de Elizabeth Johnson, quien fue condenada por “pactar con el diablo” en enero de 1693, en pleno apogeo de los juicios contra las “brujas” de Salem, pero nunca fue ejecutada. Y aunque su sentencia de muerte finalmente fue descartada, Elizabeth murió como una bruja condenada y el fallo se mantiene hasta el día de hoy.

El trabajo de los jóvenes estudiantes de octavo grado en North Andover Middle School -de entre 13 y 14 años- fue tan meticuloso que ameritó la introducción de una legislación para indultar a la mujer, reconoció la senadora. “Es importante que trabajemos para corregir la historia. Es la época del año para hacer esto. Nunca podremos cambiar lo que les sucedió a estas víctimas, pero al menos, podemos dejar las cosas claras”, dijo DiZoglio.

DiZoglio patrocina el proyecto de ley del Senado 1016, que incluirá a Johnson en la lista de personas exoneradas formalmente 328 años después de su condena. Si los legisladores aprueban la iniciativa, como se espera, Johnson será la última bruja acusada en ser absuelta, según Witches of Massachusetts Bay, un grupo dedicado a la historia y la tradición de las cacerías de brujas del siglo XVII.

“El 10 de agosto de 1692, Elizabeth Johnson Jr., de 22 años de edad, de Andover, Massachusetts, fue arrestada por brujería...", dice el acta judicial de enero de 1693.

os estudiantes investigaron minuciosamente la historia de Elizabeth Johnson. “Pasaron la mayor parte del año trabajando para conseguir este conjunto para la Legislatura; de hecho, redactaron un proyecto de ley, escribieron cartas a los legisladores, crearon presentaciones, hicieron toda la investigación”, dijo una de sus profesoras, citada por The Times.

A la edad de 22 años, Johnson fue una de las docenas de condenados a muerte en los juicios de brujas de Salem de 1692, durante los cuales 19 fueron ahorcadas y cientos de mujeres fueron acusados. “El 10 de agosto de 1692, Elizabeth Johnson Jr., de 22 años de edad, de Andover, Massachusetts, fue arrestada por brujería ... le dijo al juez Dudley Bradstreet que ella también... participó en la gran reunión de brujas en Salem Village", dice el informe.

Elizabeth, de 22 años, fue condenada a muerte en la horca el 11 de enero de 1693, pero finalmente recibió una suspensión de la ejecución de parte del gobernador William Phips.

La joven fue condenada a muerte en la horca el 11 de enero de 1693, pero finalmente recibió una suspensión de la ejecución de parte del gobernador William Phips. Más tarde murió en 1747, a la edad de 77 años, habiendo tenido que pasar medio siglo reconocida por la sociedad como una “bruja” y una “hechicera”. Y a diferencia de decenas de sospechosas a los que se les absolvió oficialmente, incluida su propia madre, el nombre de Elizabeth nunca fue limpiado.

“No está claro por qué Elizabeth no fue exonerada, pero ni la Asamblea General ni los tribunales tomaron ninguna medida en su nombre”, dijo DiZoglio, citada por el New York Post. “Posiblemente porque no era ni esposa ni madre, no se la consideró digna de que se aclarara su nombre. Y como nunca tuvo hijos, no hay ningún grupo de descendientes que actúe en su nombre”, agregó.

La histeria colectiva se desató en Salem en 1692, cuando un grupo de niñas afirmaron estar poseídas por el diablo y acusaron a varias mujeres locales de brujería. Los supersticiosos habitantes, temerosos del diablo y a las enfermedades, comenzaron a acusar indiscriminadamente a hombres y mujeres de brujería y acosaron a decenas de “brujas” para llevarlas a juicio.

La primera bruja condenada, Bridget Bishop, fue ahorcada en junio y en los siguientes meses 18 personas más fueron ejecutadas mientras unos 150 hombres, mujeres y niños fueron de practicar la hechicería. Cuando se conoció la escala del injusto juicio contra las “brujas, el entonces gobernador de Massachusetts, William Phipsm anuló la sentencia de muerte de Elizabeth y otras decenas de acusadas, pero los cargos permanecieron.

