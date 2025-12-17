Netflix canceló en las últimas semanas dos de sus series más comentadas de 2025 y generó sorpresa entre los suscriptores. Se trata de Reclutas (Boots) y El refugio atómico, dos producciones que habían logrado una rápida visibilidad global, pero que no continuarán con nuevas temporadas. La decisión fue confirmada tras el análisis interno de rendimiento, costos y proyección a largo plazo.

En el caso de Reclutas, la cancelación se conoció apenas dos meses después de su estreno. La serie dramática, ambientada en el cuerpo de Marines de Estados Unidos durante los años 90, había recibido una muy buena respuesta crítica y se mantuvo varias semanas entre lo más visto de la plataforma.

El refugio atómico, en cambio, fue levantada pese a haber generado expectativas por estar creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, responsables de La casa de papel. Aun así, Netflix resolvió cerrar la historia tras una sola temporada, pese al final abierto.

Por qué Netflix canceló “Reclutas” tras una sola temporada

Dos meses después de su estreno, la plataforma resolvió no avanzar con una segunda temporada de Reclutas, una de las series dramáticas más comentadas de 2025. Según informó el medio especializado Deadline, la ficción creada por Andy Parker quedó oficialmente cancelada pese a haber sido considerada una de las apuestas fuertes del año.

Estrenada el 9 de octubre de 2025, Reclutas estuvo protagonizada por Miles Heizer en el papel de Cameron, un adolescente gay que oculta su orientación sexual mientras se alista en los Marines de Estados Unidos durante los años 90, una época en la que ser homosexual dentro del ejército era ilegal. La serie combinó drama y comedia para abordar la identidad, la amistad y la resiliencia en un entorno hostil.

El elenco principal se completó con Liam Oh como Ray, el mejor amigo y compañero de alistamiento del protagonista, Max Parker como el estricto sargento instructor Sullivan y Vera Farmiga en el rol de Barbara, la madre negligente de Cameron. La producción estuvo basada en las memorias The Pink Marine, del exmarine Greg Cope White.

Greg Cope White junto a Miles Heizer.

Pese a su cancelación temprana, la recepción fue ampliamente positiva. Reclutas obtuvo un 90% de aprobación en Rotten Tomatoes tanto por parte de la crítica especializada como del público. Además, permaneció cuatro semanas consecutivas en el Top 10 global de Netflix y llegó a ocupar el segundo puesto entre las series más vistas.

Uno de los factores que rodearon a la cancelación fue la polémica política. Durante su primera semana completa, Reclutas registró 9,4 millones de visualizaciones impulsadas en parte por las críticas del Pentágono durante la administración de Donald Trump. En ese entonces, el portavoz Kingsley Wilson calificó a la serie como “basura woke” y acusó a Netflix de promover una agenda ideológica.

En declaraciones a la prensa, Wilson afirmó que el ejército estadounidense “no comprometerá sus estándares para satisfacer una agenda política” y sostuvo que bajo la presidencia de Trump las Fuerzas Armadas estaban “retomando el espíritu guerrero”.

Si bien la plataforma mantuvo conversaciones con Sony Pictures Television y llegó a extender en agosto las opciones contractuales de varios actores clave, el análisis de los datos de audiencia a largo plazo no habría contribuido a la renovación. Además, las condiciones de exclusividad de Netflix hacen prácticamente imposible que una serie cancelada continúe en otro servicio.

Tras el anuncio, varios integrantes del elenco expresaron su tristeza en redes sociales. “Lamento no haber tenido una segunda ronda de Reclutas, pero gracias a todos por el cariño y el apoyo durante toda esta serie”, escribió Blake Burt, y añadió: “Formé una familia para toda la vida y creamos algo hermoso”. Angus O'Brien, en tanto, publicó: “Solo puedo decir gracias. A los amigos y desconocidos que vieron y compartieron unas palabras dulces, su amabilidad ha significado mucho para mí”.

No obstante, críticos y espectadores calificaron la cancelación como “cobarde”, al considerar que respondió más a presiones ideológicas que a criterios creativos o de audiencia. Para muchos seguidores, los números demostraban que Reclutas tenía futuro; para otros, el caso confirma que las historias con representación LGBTIQ+ siguen siendo las primeras en quedar fuera cuando chocan con el poder y la política.

“El refugio atómico”: el fracaso de los creadores de “La casa de papel”

La otra gran cancelación de Netflix en 2025 fue El refugio atómico, una serie de ciencia ficción creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, responsables de La casa de papel. Tras su estreno el 19 de septiembre, la ficción se convirtió en un fenómeno popular, pero no logró sostener el respaldo crítico necesario para asegurar una segunda temporada.

Carlos Santos (Rafa), Joaquín Furriel (Guillermo) y Pau Simón (Max) en "El refugio atómico".

A diferencia de Reclutas, el principal argumento detrás de la decisión estuvo vinculado al rendimiento crítico. La serie acumuló apenas un 33% de valoraciones positivas, un número bajo en relación con la fuerte inversión material y económica que requirió la producción.

Por este motivo, Netflix informó a los actores que quedaban liberados de sus contratos y avanzó con el desmontaje de los sets, dejando en claro que la historia no tendría continuidad, a pesar de haber cerrado su primera temporada con un final abierto que anticipaba una posible segunda parte.

La serie se centra en dos familias con un pasado oscuro que, ante la amenaza de un desastre global inminente, se refugian en un búnker subterráneo de lujo. Lo que comienza como una medida de supervivencia se transforma rápidamente en un encierro claustrofóbico atravesado por tensiones, alianzas y traiciones.

La trama explora temas como la lealtad, el poder y la supervivencia, y plantea que incluso en un entorno de alta tecnología y comodidad extrema, nadie está a salvo de sus propias decisiones. A medida que avanza la convivencia, los personajes empiezan a sospechar que su encierro podría no responder únicamente a razones de seguridad.

El reparto fue uno de los grandes atractivos de la serie. El elenco principal estuvo integrado por Joaquín Furriel como Guillermo, Miren Ibarguren como Minerva, Natalia Verbeke como Frida, Carlos Santos como Rafa, Pau Simón como Max, Álex Villazán como Ciro, Montse Guallar como Victoria, Agustina Bisio como Mimi y Alícia Falcó como Asia.

