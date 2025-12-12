La segunda temporada de "Cien años de soledad" en Netflix ya tiene fecha de estreno confirmada y marcará el cierre de la ambiciosa adaptación de la obra de Gabriel García Márquez. La plataforma informó que los nuevos episodios se lanzarán en agosto de 2026, dos años después del debut mundial de la primera parte. La producción vuelve a estar filmada íntegramente en Colombia y mantiene la supervisión directa de la familia del autor.

La serie retoma la historia tras los hechos del Tratado de Neerlandia, cuando la paz sigue sin llegar a Macondo y los Buendía enfrentan una nueva etapa marcada por tensiones sociales, la llegada del tren y el avance de la compañía bananera. Con ese eje narrativo, los episodios finales completarán el ciclo iniciado en la novela de 1967, que abrió con la frase: “Las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Netflix destacó que la temporada final conserva el mismo rigor visual y narrativo de la primera entrega, que fue uno de los títulos en español más vistos a nivel global. La producción vuelve a estar dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno, quienes profundizan el enfoque realista y poético del proyecto. “Cien años de soledad reafirma su lugar como una de las obras audiovisuales más ambiciosas jamás producidas en Latinoamérica”, comunicó la plataforma.

La historia se enfocará en los descendientes de la familia Buendía y en el rol central de Úrsula Iguarán (Marleyda Soto), una figura clave para comprender el arco generacional. Según el equipo de guion, la narrativa avanza hacia los hechos que precipitaron la decadencia de Macondo y el cumplimiento de la profecía que atraviesa a las distintas generaciones.

La segunda parte desarrolla los acontecimientos posteriores al armisticio y a la firma del Tratado de Neerlandia. Aunque la guerra concluye, Macondo no accede a la calma. Los conservadores temen las acciones del coronel Aureliano Buendía y planean un atentado que desencadena la llegada de Fernanda del Carpio, proveniente de Bogotá, al pueblo. Su vínculo con Aureliano Segundo, uno de los hijos gemelos del bastardo Arcadio, marca el inicio de una nueva rama de la familia y le otorga a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos.

De manera paralela, José Arcadio Segundo se sumerge en los manuscritos de José Arcadio Buendía. En esa búsqueda impulsa el sueño del patriarca y conecta a Macondo con el mundo exterior. La llegada del ferrocarril habilita el ingreso de la compañía bananera, un punto de quiebre que reordena la vida del pueblo y abre el camino hacia su deterioro progresivo.

Netflix afirmó que esta etapa será representada con un fuerte apoyo visual y un tratamiento narrativo ajustado al tono original de la novela. La producción también anticipó que los elementos centrales del realismo mágico estarán presentes en el retrato de Macondo, en la evolución de sus personajes y en las tensiones políticas y sociales que determinan su destino. “La paz se aleja cada vez más y la maldición de Úrsula Iguarán se convierte en realidad”, comunicó el equipo a través de redes.

La adaptación incorpora los hechos que vinculan a la compañía bananera con el avance de nuevas fuerzas económicas, un proceso que acentúa la ruptura del orden social en Macondo. Estos sucesos serán claves en la construcción del final de la serie, que articula literatura y lenguaje audiovisual bajo los lineamientos de sus directores.

Los nuevos episodios también desarrollan el impacto emocional y político que atraviesa a la familia Buendía en ese contexto. El relato muestra cómo los descendientes quedan atrapados en decisiones que reproducen la tragedia de sus antepasados. La producción explicó que este enfoque será central para comprender el cierre generacional de la historia.

Dirección, desafíos y reparto completo de la segunda temporada

El proyecto vuelve a estar dirigido por Laura Mora y Carlos Moreno, un equipo que consolidó la estética de la primera parte. “Dirigir este proyecto ha sido un reto y una aventura a la vez. Al fin y al cabo, en la vida, arriesgarse es necesario para dar sentido a lo que hacemos”, dijo Alex García López, responsable de los episodios 1, 2, 3, 7 y 8 de la primera parte. Y añadió: “Mi intención era crear algo auténtico con la estatura de una producción internacional, porque la historia lo merece”.

Mora, que también dirigió episodios centrales, señaló que la adaptación exigió comprender la diferencia entre el lenguaje literario y el audiovisual. “Como cineasta y como colombiana, ha sido un honor y un gran reto trabajar en un proyecto tan complejo. Lo hemos hecho con amor y respeto por la novela”, remarcó.

El equipo de guionistas, encabezado por Camila Brugés, detalló que uno de los mayores desafíos fue ordenar cronológicamente los hechos. La autora indicó: “Tuvimos un millón de retos, pero siempre hubo certeza de que lo lograríamos. Lo fundamental fue preguntarnos cuáles eran los arcos dramáticos de los personajes”. Brugés explicó que Úrsula Iguarán fue elegida como eje narrativo porque “ha sido testigo de todo y fue su iniciativa la que impulsó la trama”.

La escritora agregó que la adaptación demandó conservar la atmósfera y el ritmo del libro. “Queríamos hacer una adaptación fiel, que diera la sensación de estar viendo la novela, no solo una serie inspirada en ella”, señaló. El equipo también evaluó el uso de un narrador y acordó que era necesario para sostener el espíritu de la obra.

La producción confirmó que la serie cuenta con 16 episodios en total, divididos en dos partes de ocho capítulos cada una. La segunda temporada cerrará el recorrido generacional de los Buendía, incorporando nuevas facetas históricas como la llegada del cine, la electricidad, el ejército y la presencia estadounidense en la región.

Esta nueva entrega volverá a reunir a gran parte del elenco principal que encabezó la primera parte. Claudio Cataño retomará su papel como Aureliano Buendía adulto, Jerónimo Barón y Santiago Vásquez como Aureliano niño y joven, Marleyda Soto y Susana Morales como Úrsula Iguarán adulta y joven, Viña Machado como Pilar Ternera, Moreno Borja como Melquíades, Ruggero Pasquarelli como Pietro Crespi, Marco González y Diego Vásquez como José Arcadio Buendía joven y adulto, Luna Ruiz y Loren Sofía Paz como Amaranta Buendía niña y joven, Nicole Montenegro y Laura Sofía Grueso como Rebeca, Carlos Suárez como Aureliano Iguarán, Cristal Aparicio como Remedios Moscote, Jairo Camargo como Apolinar Moscote y Jacqueline Arenal como Leonor Moscote.

