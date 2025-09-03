Netflix presentó oficialmente el tráiler de El refugio atómico, la nueva serie española de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de La casa de papel, que se estrenará este septiembre. La producción genera gran expectativa por su premisa de alto voltaje, ya que trata de un grupo de multimillonarios se ve obligado a convivir en un búnker de lujo ante la amenaza de un conflicto global sin precedentes.

La historia se desarrolla en el Kimera Underground Park, un refugio subterráneo diseñado para resistir cualquier catástrofe imaginable. Allí, dos familias "con heridas del pasado" y otros privilegiados deberán enfrentar la claustrofobia, los secretos más oscuros y las tensiones que surgen cuando la riqueza y el aislamiento chocan en un mismo espacio.

El proyecto, de Vancouver Media para Netflix, cuenta con ocho episodios y conserva las señas de identidad de sus creadores, como la tensión dramática, los conflictos psicológicos y los giros inesperados. La dirección corre a cargo de Jesús Colmenar, David Barrocal y Jose Manuel Cravioto, mientras que el guion lo firman Pina, Martínez Lobato, Barrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado y Humberto Ortega.

El diseño visual, a cargo de Migue Amoedo, también refuerza la atmósfera opresiva y lujosa del búnker. Con un vestuario que sustituye los icónicos monos de La casa de papel por trajes en tonos amarillo anaranjado y azul verdoso, la serie apunta a mezclar la tensión dramática con una estética moderna, acompañada por la emblemática canción “Downtown” de Petula Clark.

De qué trata El refugio atómico

La premisa de la serie plantea un escenario extremo enfocado en un grupo de multimillonarios encerrados en un búnker ultraexclusivo frente a un desastre global. Según la sinopsis oficial, las tensiones surgen cuando los personajes deben convivir sin posibilidad de escape, exponiendo sus personalidades descritas como “cargadas de ácido sulfúrico”. Este entorno claustrofóbico permite explorar conflictos familiares, los rencores entre los personajes y alianzas inesperadas.

El Kimera Underground Park funciona como un laboratorio social, donde los privilegios y traumas de los personajes se enfrentan en un espacio reducido. La convivencia extrema y la presión psicológica generan un drama intenso, cargado de secretos, intrigas y emociones extremas, que caracterizan la narrativa de los creadores.

Joaquín Furriel forma parte del elenco de "El refugio atómico".

La serie explora además dinámicas de poder y supervivencia, mostrando cómo el dinero y el estatus no garantizan la tranquilidad ni la armonía, mucho menos en un "agujero de oro". La interacción entre las dos familias protagonistas y los demás residentes del búnker genera conflictos imprevisibles, rompiendo con la idea de que la riqueza asegura la estabilidad emocional plena.

El tráiler insinúa también posibles giros románticos y relaciones complejas entre los personajes, manteniendo la tensión que caracteriza otras producciones de Álex Pina y Esther Martínez Lobato. Este enfoque high-concept busca atraer tanto a fanáticos de dramas de supervivencia como a seguidores de series de suspenso psicológico.

Quiénes integran el reparto y cuándo se estrena El refugio atómico

Los protagonistas incluyen a Miren Ibarguren (Todos mienten), Joaquín Furriel (El Reino), Natalia Verbeke (Ana Tramel. El juego), Carlos Santos (Jaula), Montse Guallar (El cor de la ciutat), Pau Simón (Nudes), Alicia Falcó (Las buenas compañías), Agustina Bisio (Eva y Nicole) y Álex Villazán (Alma).

La serie, que se estrenará el próximo 19 de septiembre, promete marcar un hito dentro de las producciones españolas de Netflix, sumando suspenso, drama y crítica social en un formato de ocho episodios.

El trailer de El refugio atómico

